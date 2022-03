Massimo Ciavarro, la rivelazione sulla nuora Clizia Incorvaia: cosa ha pensato quando l’ha vista

L’attore Massimo Ciavarro racconta a GrandHotel la gioia dell’essere nonno e cosa ha pensato quando ha visto sua nuora Clizia Incorvaia.

A partire dagli anni ’70, ha fatto battere i cuori di milioni di italiane e nonostante si sia allontanato dal mondo dello spettacolo, Massimo Ciavarro continua ad essere molto amato. Proprio a GrandHotel, giornale che gli ha dato la popolarità pubblicando i fotoromanzi di cui è stato protagonista, l’attore romano ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato i suoi progetti e alcuni dettagli della sua vita familiare.

Il protagonista di Sapore di mare ha infatti annunciato di aver preso un’importante decisione: non farà più parte del cinema né della tv. Continuerà però a lavorare per i fotoromanzi di GrandHotel. “Perché hanno accompagnato tutta la mia vita: mi hanno dato da vivere quando ero solo un ragazzo, mi hanno lanciato in tutto il mondo regalandomi una popolarità enorme”, ha detto il 64enne.

Una scelta arrivata dopo una carriera costellata di successi e la cui chiusura, risale al 2018 quando è apparso nel film Natale a 5 stelle e nella serie tv Romolo+Giuly: La guerra mondiale italiana.

Sul versante privato, l’arrivo del nipotino nato da suo figlio Paolo e la nuora Clizia Incorvaia gli ha regalato una delle gioie più grandi della sua vita. Ora che ha drasticamente ridotto i suoi impegni lavorativi, l’attore può dedicarsi al ruolo di nonno senza preoccupazioni.

Massimo Ciavarro, nonno di Gabriele: cosa ha confessato su Clizia Incorvaia

In questi anni, il bel Massimo è stato anche concorrente di alcuni reality show come L’Isola dei Famosi nel 2008 e Pechino Express nel 2013. Suo figlio Paolo, invece, come ben sappiamo ha partecipato nel 2020 al GF Vip 4, arrivando tra l’altro al secondo posto dopo Paola Di Benedetto.

Nel corso della sua esperienza, l’allora 28enne ha conosciuto l’influencer Clizia Incorvaia, ex moglie del leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. I due si sono innamorati follemente ed hanno intrapreso una storia che ancora oggi è solidissima, a tal punto da aver dato alla luce un bambino.

Il piccolo è nato il 19 febbraio di quest’anno e si chiama Gabriele, proprio come si sarebbe dovuto chiamare Paolo. “È un bambino bellissimo, Paolo e Clizia hanno scelto un nome importante”, ha detto Massimo. Inoltre, ha rivelato di aver regalato ai neogenitori una videocamera da culla per controllare il bambino anche a lunga distanza.

Riguardo alla nuora, l’attore romano ha raccontato un retroscena inedito. Prima che il figlio entrasse al GF Vip, si incontrarono e mentre commentavano gli altri concorrenti, notò subito la somiglianza di Clizia con l’ex moglie Eleonora Giorgi. “Avevo letto un po’ la sua storia e ne veniva fuori il ritratto di una donna forte e determinata, come la mia ex moglie”, ha aggiunto Massimo.

Anche voi cogliete una somiglianza tra Clizia ed Eleonora?