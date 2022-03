Matrimonio a prima vista, quello che accade lascia Giorgia senza parole

Matrimonio a prima vista, Giorgia non se lo aspettava proprio: quello che è accaduto le ha portato nuove consapevolezze.

Sta per concludersi la nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Le coppie protagoniste sono nel pieno della convivenza, uno dei tasselli più difficili dell’esperimento. Non si conoscono e devono cercare in queste cinque settimane di ‘uscire fuori’ per capire se possa o meno esserci un futuro insieme. Ovviamente devono comprendere cosa provano, se l’interesse c’è oppure non può assolutamente nascere.

Giorgia e Antonio sono apparsi da subito molto complici. Entrambi sono esuberanti, schietti ed ironici. Forse lo sposo lo è un po’ di più, tanto che quando erano sulla neve Giorgia ha palesato il fatto che questo suo lato forse è troppo eccessivo. Ma adesso che è iniziata la convivenza tutto sembra andare per il meglio. Anzi, abbiamo visto che la sposa è rimasta particolarmente colpita ed emozionata da quanto successo una volta arrivata nel Paese di Antonio: ma cos’è accaduto?

Matrimonio a prima vista, Giorgia non se lo aspettava: la sposa appare super emozionata

Giorgia e Antonio hanno trascorso alcuni giorni a Rieti. Qui lo sposo ha conosciuto la mamma della sposa. Sua suocera è rimasta colpita dall’uomo ma ha spronato sua figlia ad esternare di più i suoi sentimenti e l’affetto.

Negli ultimi episodi abbiamo visto che la coppia è andata nel paese di Antonio, a Castrì di Lecce. Ma Giorgia non si aspettava di ricevere un’accoglienza così forte e calorosa. I genitori dello sposo hanno sorpreso lei con dei palloncini colorati con la scritta Benvenuta Giorgia. Quest’ultima è rimasta letteralmente spiazzata, in positivo, tanto da commuoversi.

“Sono entrata e ho trovato questa composizione di palloncini. Ma fondamentalmente noi donne cosa vogliamo di più, dalla suocera”, ha esclamato Giorgia ironicamente. Ha conosciuto non solo i genitori di Antonio che sono apparsi propensi ad averla anche in futuro in famiglia, ma anche il nonnino. Subito dopo la coppia ha trascorso qualche ora al mare seduti in spiaggia. Lei è rimasta colpita dalla bellezza del luogo, ha poi detto : “Mi sento un trasporto adesso che prima non c’era, in positivo. Per me le cose stanno un po’ cambiando”. A quanto pare tra Giorgia e Antonio il matrimonio sta andando a gonfie vele.