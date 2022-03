Milly Carlucci, colpo basso per lei: la clamorosa indiscrezione

Secondo quanto rivela Dagospia, le prospettive per Milly Carlucci non sarebbero rosee: l’indiscrezione sulla prossima stagione tv.

Dopo il successo registrato con la scorsa edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci è ora al timone della terza edizione de Il Cantante Mascherato, in onda il venerdì sera su Rai1. Il talent show musicale, che vede in sfida volti noti del mondo dello spettacolo nascosti sotto bellissime ed ingombranti maschere, terminerà il prossimo 1° aprile.

E’ prevista infatti una puntata in più, una seconda semifinale che andrà in onda questo venerdì 25 marzo. Arriva, però, un’indiscrezione che lascia alquanto stupiti e che riguarda la prossima stagione televisiva.

In base a quanto scrive Dagospia, il futuro dei due programmi condotti da Milly Carlucci potrebbe non essere del tutto privo di imprevisti. Il sito ha rivelato che, durante la prossima stagione tv, l’amatissimo Ballando con le stelle potrebbe non tornare in onda in autunno ma a febbraio, dopo il Festival di Sanremo 2023.

Ciò porterebbe anche ad un rinvio a data da destinarsi della prossima edizione de Il Cantante Mascherato. La decisione di spostare Ballando a febbraio sarebbe dovuta ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar, previsti dal 21 novembre al 18 dicembre. L’importante manifestazione sportiva comporterà sicuramente una serie di cambiamenti nel palinsesto autunnale della Rai, quindi l’ipotesi potrebbe effettivamente tradursi in realtà.

Milly Carlucci, l’indiscrezione lascia di stucco: potrebbe succedere davvero

Nessuna certezza quindi per Il Cantante Mascherato che, a differenza del super amato Ballando con le stelle, ogni settimana è oggetto di molte critiche da parte dei social e i risultati in termini di ascolti non sono dei migliori.

Molti accusano il talent show di non essere altro che uno spin-off dello storico varietà del sabato sera condotto da Milly. Un’impressione dovuta, molto probabilmente, alla presenza nel cast di alcuni maestri legati allo show ballerino di Rai1, come Simone Di Pasquale e Sara di Vaira, che da poco hanno lasciato definitivamente il programma. O ancora, la new entry Vito Coppola, che ha animato Ballando col suo talento e il suo feeling con Arisa.

Ad ogni modo, al momento potrebbe trattarsi solo di semplici supposizioni: per conoscere nel dettaglio i palinsesti Rai dell’estate e dell’autunno, dovremo attendere ancora delle settimane.

Voi state seguendo questa edizione de Il Cantante Mascherato?