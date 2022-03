Nina Rima, la modella ‘bionica’ è diventata mamma: è la sua prima figlia

Fiocco rosa per la bellissima modella ‘bionica’, Nina Rima è diventata mamma per la prima volta! La bellissima notizia data sui social scalda il cuore!

La sua vita si colora di rosa ed è piena d’amore e di felicità. La bellissima modella ‘bionica’ Nina Rima, è diventata mamma per la prima volta. In queste ore dalla pubblicazione del post in cui presenta al mondo felicissima la sua splendida bambina, sono stati tantissimi i messaggi ed i commenti che accolgono al mondo la piccola e fanno gli auguri e le congratulazioni a mamma e papà.

Insieme al suo compagno Giuseppe Elio Nolfo, il suo più grande sostegno, Nina ha affrontato la sua prima gravidanza nel migliore dei modi ed è arrivata tranquilla e serena al momento del parto per mettere al mondo Ella Noa Nolfo. Sui social scrive: “Qualcuno non ha proprio voluto aspettare. Neanche il tempo di mettere piede in clinica e iniziare il primo tracciato che eravamo in sala parto. Almeno hai aspettato che fossimo in clinica, brava amore mio. Così il 20-03-2022 alle 21:30, come un fulmine siamo diventati mamma e papà. Tutto questo non si può spiegare ma porta il tuo nome Ella Noa Nolfo.” Ma perché si definisce una modella ‘bionica’? Il retroscena che non tutti conoscono, scopriamolo insieme.

Nina Rima, si autodefinire donna ‘bionica’: l’incidente che ha cambiato tutto

Come leggiamo anche nella sua biografia sul suo profilo Instagram, Nina Rima si definisce una modella ‘bionica’. A seguito di un incidente del quale è rimasta vittima nel 2017, la modella ha purtroppo perso una parte della gamba sinistra ed il piede sinistro. Da quel momento la sua vita è sicuramente cambiata, ma Nina si è sempre dimostrata una donna molto forte e molto sicura di sé.

Dopo l’incidente Nina non credeva di aver riportato danni particolarmente gravi, solo successivamente quando ha tentato di rialzarsi si è resa conto di non avere più il piede. Da quel momento si è ritrovata ad indossare una protesi e da allora ama definirsi una modella ‘bionica’. Una donna forte che è stata subito in grado e capace di rialzarsi e riprendere in mano la propria vita, andando oltre i giudizi altrui. Come lei stessa racconta: “Ho iniziato sin da subito a postare sui social dall’ospedale, più che altro per far sapere ai miei amici dell’incidente. Poi, piano piano a mostrare anche la mia gamba, fregandomene dei giudizi altrui”, ha fatto sapere in un intervista a #Cr4 La Repubblica delle Donne.

Oggi la sua vita è completamente diversa, e vive insieme al suo compagno ed uomo della sua vita il momento più magico!