“Non potremmo essere più felici”: sono diventati genitori per la prima volta, che gioia per i due famosi attori.

“Anche se dormire è bello ed è veramente una cosa del passato, non potremmo essere più felici“. Si dorme poco, ma la gioia è davvero immensa: i due amatissimi attori sono diventati genitori per la prima volta!

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso febbraio, attraverso un post in cui hanno mostrato le pantofoline del piccolo in arrivo: “Il nostro fagottino è ufficialmente in arrivo”, avevano scritto. E, qualche giorno fa, la neo mamma ha pubblicato uno scatto in cui ha mostrato il piedino del bebé, senza però svelare né sesso né nome del nuovo arrivato. Anche la data di nascita esatta resta un mistero. Quel che è certo è che la felicità è davvero tanta. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

I due famosi attori sono diventati genitori per la prima volta: l’annuncio

Un amore nato sul set, un amore che si è trasformato in famiglia. I due attori si sono conosciuti durante le riprese di una famosa serie tv, che li ha fatti incontrare. Di chi parliamo? Di Bob Morley e Eliza Taylor, protagonisti di The 100: nella serie Th CW, i due hanno vestito i panni di Clarke Griffin e Bellamy Blake per tutte le sette stagioni della serie, trasmessa dal 2014 al 2020. Una ‘ship’ tanto amata dai fan, quella tra Clarke e Bellamy: i telespettatori hanno sperato a lungo e i due personaggi potessero stare insieme nella serie. Ebbene, questo non è avvenuto, ma l’amore è nato nella realtà! I due attori sono inseparabili: si sono sposati in gran segreto alle Hawaii, nel maggio del 2019 e, da pochi giorni, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio.

Una gioia immensa per la coppia, che nel 2019 ha subito la perdita di un bambino. Lo annunciarono proprio i due attori durante una convention a Vancouver, nel 2020: il triste episodio avvenne proprio poco dopo il matrimonio, quando erano ancora sul set di The 100. Ma oggi la gioia ha spazzato via il dolore. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai nei genitori!