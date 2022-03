Pesava più di 275kg, l’incredibile storia di Tracey a Vite al Limite

Tracey Matthews a Vite al Limite: si presentò dal Dottor Nowzaradan quando pesava più di 275kg, ricordate poi come è andata?

Storie di vita non facili segnate da traumi ed eventi che hanno condotto i pazienti della clinica di Houston a rifugiarsi nel cibo guardando a questo come all’unico rimedio possibile per spegnere tutti quei sentimenti negativi che nelle situazioni peggiori pervadevano l’intera persona. A Vite al Limite assistiamo a storie davvero incredibili.

Diverse sono state le edizioni del noto programma al quale ci siamo appassionati seguendo di volta in volta le storie che ci venivano raccontate. Abbiamo visto il cambiamento dei pazienti che si sono affidati alle cure del dottor Nowzaradan, ed abbiamo ahimè anche assistito alla disfatta di alcuni che invece non se la sono sentita di andare avanti nel loro percorso. Ricordate ad esempio la storia di Ryan Wagner? Stasera invece vogliamo raccontarvi la storia di Tracey Matthew, ricordate la sua esperienza a Vite al Limite?

Vite al Limite, Tracey pesava più di 275kg: cosa è successo durante il suo percorso

Tracey Matthew, 41 anni ed originaria dell’Ohio si presenta nella clinica di Houston per sottoporsi all’intervento di bypass gastrico dopo aver compreso di essere ormai arrivata al limite e di non poter più continuare a vivere in quel corpo. Un corpo che l’aveva ormai resa prigioniera a causa del suo peso divenuto ormai un forte limite ed un enorme problema di salute. Più di 275kg erano diventati un grande limite nella vita di Tracey. E l’emergere di un linfedema alle gambe l’aveva condotta a prendere consapevolezza del problema di salute che purtroppo incombeva sempre più.

La vediamo così in Vite al Limite. Tracey si rivolge al dottor Nowzaradan con l’intento di perdere peso e sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. Comincia così a seguire l’alimentazione e perde peso nei mesi successivi. Da 275kg Tracey perde all’incirca 100kg riuscendo così a soddisfare le aspettative del medico. Nonostante però i kg persi, dopo un breve periodo di tempo Tracey ha avuto una ricaduta, ed è nuovamente finita nel circolo vizioso in cui la trascinava il cibo. Tracey ha rischiato di essere espulsa dal programma a causa della ricaduta. Fortunatamente però questo non è successo ed ha potuto sottoporsi all’intervento chirurgico. Dopo l’intervento Tracey ha continuato a seguire le direttive della clinica per riuscire a migliorare sempre più, ma dopo qualche aggiornamento che la donna ha pubblicato sui suoi profili social non si sono più avute notizie per cui non ci è dato sapere oggi quali siano le sue condizioni.