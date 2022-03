Uomini e Donne, chi è Franco: età, lavoro, curiosità sul cavaliere del trono Over, protagonista della trasmissione di Canale 5.

Continuano le avventure del trono più famoso della tv. Come sempre, ogni puntata di Uomini e Donne è dedicata ai protagonisti del trono Classico e quelli del del trono Over. E, a proposito di trono Over, tra i protagonisti delle ultime settimane c’è lui, Franco.

È uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile e, negli ultimi giorni, si è avvicinato molto a Gemma Galgani: come proseguirà la conoscenza tra di loro? In attesa di scoprirlo, conosciamo meglio Franco e la sua vita privata.

Franco è uno dei protagonisti del trono Over di Uomini e Donne: cosa sappiamo di lui

Franco è uno dei protagonisti del trono Over di Uomini e Donne. E, pure essendo arrivato da poco in trasmissione, si è fatto subito notare! Di lui sappiamo che ha 67 anni, è originario di Arezzo ed è un insegnante in pensione. Ha due figli, uno di 30 anni e uno di 19 anni. Il suo cognome è Fioravanti, ma al momento non abbiamo rintracciato il suo canale social. A Uomini e Donne, Franco ha conosciuto diverse dame, ma le frequentazioni non hanno avuto lieto fine. Al momento, l’ex professore sta conoscendo la protagonista assoluta del trono Over: Gemma Galgani!

E proprio nella puntata in onda oggi, mercoledì 23 marzo 2022, è stata mostrata un’esterna tra i due, che è proseguita senza telecamere. E, a quanto pare, la serata è andata decisamente bene: “Abbiamo avuto dei momenti molto belli, passionali, con dei baci molto coinvolgenti”, ha raccontato la dama torinese, decisamente entusiasta per l’andamento della conoscenza con Franco. Una conoscenza che non era iniziata nel migliore dei modi, soprattutto per volere del cavaliere. Che, però, a quanto pare ci ha ripensato e ha deciso di lasciarsi andare: sarà la volta buona per Gemma di trovare il vero amore?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità del trono più famoso della tv. C’è anche una sorpresa: è arrivata una nuova tronista, Veronica, a cercare l’amore in tv. Non vediamo l’ora di vederla alle prese con i suoi corteggiatori.