Veronica è la nuova tronista di Uomini e Donne: tutti notano la clamorosa somiglianza, ci avete fatto caso?

Grande sorprese per i telespettatori di Uomini e Donne! In tanti si stavano chiedendo se, prima della fine di questa stagione, sarebbe arrivato un nuovo o una nuova tronista, e la risposta è arrivata proprio oggi. A mettersi in gioco nella trasmissione di Maria De Filippi è la 26 enne Veronica, originaria di Ferrara. Laureatasi in piena pandemia, lavora nell’azienda del padre ed è single da due anni. Riuscirà a trovare l’amore in studio? Noi glielo auguriamo! Nel frattempo, sul web iniziano a trapelare i primi commenti.

Dando uno sguardo ai social, è facile vedere che in tantissimi telespettatori hanno notato una somiglianza tra Veronica ed una ex protagonista del programma di Canale 5. Secondo molti, la nuova tronista ricorda tantissimo un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Siete riusciti a notare anche voi questa somiglianza? Scopriamola insieme!

Uomini e Donne, Veronica è la nuova tronista: avete notato la somiglianza con un’ex protagonista del programma?

Veronica Rimondi è approdata a Uomini e Donne! Simpatica, forte e determinata, la 26 enne è pronta a mettersi in gioco sul trono, cercando il suo “Mimmo l’idraulico”. In studio ha già incontrato i primi corteggiatori, alcuni dei quali l’hanno colpita dal punto di vista estetico. Per scoprire se nascerà qualcosa c’è bisogno di tempo, ma a prima vista i telespettatori hanno già notato qualcosa di interessante! Si tratta di una somiglianza tra Veronica ed un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Di chi parliamo? Leggete con i vostri occhi:

Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che hanno citato proprio Marta Pasqualato! Anche su Twitter, in molti hanno notato la somiglianza. Si tratta dell’ex corteggiatrice del tronista Nicolò Brigante, che a lei preferì la sua ‘rivale’ Virginia Stablum: era il 2018 quando avvenne la scelta, ma la storia tra i due durò solo poche settimane al termine del programma.

Eh si, la somiglianza è davvero notevole! Ma ci auguriamo che l’esperienza di Veronica a Uomini e Donne abbia un finale migliore rispetto a quello avuto dalla sua ‘sosia’. Riuscirà la tronista a trovare il vero amore? Noi glielo auguriamo di cuore!