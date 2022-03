Al Bano subisce un furto nelle tenute di Cellino San Marco: cosa hanno portato via

Al Bano ha subito qualche giorno fa un furto nelle tenute di Cellino San Marco: cosa hanno portato via.

Purtroppo Al Bano ha subito un furto nella sua tenuta di Cellino San Marco. Il cantante abita nel cuore della campagna, in una villa immersa nel verde. Sono diverse le coltivazioni stagionali presenti, ettari di vigneti e frutteti, una natura tutta da ammirare.

Quello che è accaduto nella notte tra il 19 e 20 marzo l’ha deluso profondamente. Non per il furto in sè che ovviamente ha causato un grande danno ma per il gesto. Raggiunto infatti dal Corriere non ha potuto non esprimere la delusione.

Al bano ha subito un furto nella sua tenuta a Cellino San Marco: cosa hanno rubato

A quanto pare l’artista ha subito il furto di 240 pali di ottone che sono stati sradicati dai suoi vigneti. Chi ha compiuto il vile gesto si sarebbe introdotto nella residenza dell’artista e a fuggire con il ‘bottino’ senza che nessuno abbia visto o notato nulla.

Il furto ammonterebbe a circa 3500 euro. I responsabili di tale azione al momento hanno identità ignote ai Carabinieri di Cellino San Marco. Inoltre, Al Bano alla stampa Locale ha manifestato non solo delusione, ma anche un forte rammarico. In questi anni ha dedicato amore e lavoro per la sua terra e c’è chi invece di colpo arriva a distruggere tutto: “Hanno tagliato fili, i pali, hanno creato un danno all’interno dei vigneti oltre ad un disservizio. Dedichi tanto tempo alla tua terra, fai le cose per bene, lo fai con amore e passione, poi di colpo c’è chi viene a distruggere il tuo lavoro. Fa male al cuore”, ha commentato con dispiacere il cantante .

Al momento sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri di Cellino San Marco. Questo non è il primo furto che si registra in zona, ma ci sono state situazioni simili già in passato.