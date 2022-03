Da allieva a ballerina professionista di Amici: com’è cambiata Giulia Pauselli

Nel 2011 era un’allieva di Amici 10, oggi è tra le ballerine professioniste del programma: com’è cambiata da allora Giulia Pauselli.

Ha reso felici i fan con la notizia che diventerà presto mamma: Giulia Pauselli è da tanti anni uno dei volti più amati di Amici e col suo compagno e collega, Marcello Sacchetta, stanno per dare alla luce il loro primo bambino.

Fin dal suo arrivo nella scuola più famosa d’Italia nel lontano 2011 come allieva della decima edizione del talent, la ballerina toscana si è fatta notare per la sua innegabile bravura e anche per la sua bellezza.

Seguitissima sui social, Giulia è molto ammirata anche quando si mostra senza trucco: alta, mora, occhi da cerbiatto e sorriso incantevole, è davvero splendida e con gli anni, sembra migliorare sempre di più!

Ma quanti di voi ricordano il suo esordio avvenuto proprio tra i banchi di Amici?

Giulia Pauselli, ve la ricordate ad Amici 10? La trasformazione ha dell’incredibile

Nata a Firenze il 2 marzo 1991 e cresciuta con la passione per la danza ereditata da sua nonna, la Pauselli è molto preparata nella sua professione. Si è diplomata al Teatro La Scala di Milano, vero polo dell’arte della danza, per poi debuttare in tv grazie al talent show di Canale 5.

L’edizione a cui partecipò come alunna era quella vinta dal cantante Virginio, ma Giulia si fece valere nel suo ambito, tanto da risultare la prima classificata tra le ragazze della classe di ballo. Il suo talento l’ha fatta emergere anche dopo il percorso nella trasmissione, tanto che è entrata nella rosa dei ballerini professionisti del programma i quali sono indubbiamente una colonna fondamentale dello show.

Se non ricordate com’era da allieva, eccovi una sua immagine di allora: caschetto con frangia e stesso sguardo affascinante! Sicuramente all’epoca aveva un viso più ‘acerbo’, ma si può dire che in tutti questi anni Giulia si sia mantenuta pressoché identica. Incredibile, vero?

Felicemente in coppia dal 2016 con Marcello Sacchetta, i due sono davvero una splendida coppia: avete visto quando in studio hanno annunciato che saranno presto genitori?