Giovedì 24 Marzo andrà in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, ma quali sono le sue anticipazioni: ecco chi entrerà stasera.

Sapevamo perfettamente che questa sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi si sarebbe dimostrata vincente e la prima puntata, andata in onda Lunedì 21 Marzo, ce ne ha dato la conferma. Ricca di novità, di concorrenti e colpi di scena, l’adventure reality si sta dimostrando davvero imperdibile.

Seppure sia iniziata soltanto da qualche giorno, la convivenza dei naufraghi si sta dimostrando già piuttosto “scoppiettante”. Non soltanto, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, c’è stato un piccolissimo alterco tra due giovanissimi naufraghi, ma sembrerebbe che già la prima coppia sia pronta a scoppiare. Proprio nel daytime di Mercoledì 23 Marzo, il pubblico di Canale 5 ha assistito ad una discussione tra Antonio Zequila e Floriana Secondi. Quello che adesso un po’ tutti si chiedono è: quali sono le anticipazioni della puntata de L’Isola dei famosi di Giovedì 24 Marzo? Come sappiamo, sono previsti altri ingressi: scopriamo insieme quali.

Isola dei famosi, anticipazioni del 24 Marzo: nuovi ingressi e primo eliminato

Quella andata in onda Lunedì 21 Marzo è stata una puntata de L’isola dei Famosi davvero imperdibile. Non soltanto perché il suo numeroso pubblico ha assistito ai primi ingressi, ma anche perché ha visto la vittoria della prova leader di Jeremias e Gustavo e l’arrivo di Roger Balduino a Playa Sgamada. Cosa accadrà stasera? Ebbene. Le anticipazioni del 24 Marzo ci dicono che anche questo appuntamento sarà imperdibile. Ovviamente, ci sarà l’ingresso dei nuovi naufraghi, ma anche la prima eliminazione.

Ad aggiungersi agli altri naufraghi de L’isola dei Famosi stasera saranno: Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo, Nick Luciani e Silviano Michetti, membri dei Cugini di Campagna, e Roberta Morise. Quest’ultima, come vedete, è l’unica di questo nuovo gruppo di naufraghi che entrerà da solo. Anche lei, quindi, dovrà accoppiarsi con qualcuno. Infine, altro colpo di scena: ci sarà un’eliminazione! Sia chiaro: non sappiamo come avverrà e, soprattutto, se sarà definitiva. Attualmente, infatti, non ci è dato sapere se la coppia eliminata farà ritorno a casa oppure raggiungerà il modello su Playa Sgamada e si contenderà il posto con lui.

Seguirete questa seconda puntata de L’Isola dei Famosi? Noi non possiamo farne a meno!