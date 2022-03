Barbascura X è un concorrente della nuova edizione di Pechino Express: sapete in che cosa è laureato?

La nuova edizione di Pechino Express è iniziata il 10 marzo in onda su Sky Uno e Now. La nuova avventura si sviluppa nel Medio Oriente, in particolare tra Turchia, Giordania, Uzbekistan ed Emirati Arabi.

Già ci sono state le prime eliminazioni e quindi nessun biglietto con il ‘non eliminati’. I concorrenti sono in coppie. Barbascura X e Andrea Boscherini formano la coppia degli Scienziati. Sappiamo che la competizione in questo gioco è molto forte e abbiamo potuto vederlo già nelle prime puntate. Ci sono stati, se così vogliamo chiamarli, ben due colpi bassi da parte degli Scienziati a sfavore delle coppie degli Atletici, poi eliminati, e di Italia-Brasile. Gli Atletici avevano perso il biglietto dove c’era scritto il nome della destinazione, quando hanno chiesto l’informazione a Barbascura X e Andrea, si sono rifiutati. Anzi, hanno detto di rivelare la meta solo dopo aver trovato il passaggio.

Il secondo colpo basso non preso assolutamente bene è stato per le bellissime Nikita Pelizon e Helena Prestes. Ma è una situazione inversa, gli Scienziati avendo perso il foglietto lo ‘rubano’ alle due modelle. A quanto pare, Pechino Express sembra riservarci sempre nuovi colpo di scena e noi siamo pronti a tutto. Ma tornando a noi, Barbarusca X è partito insieme ad Andrea Boscherini: sapete in che cosa è laureato il primo?

Barbascura X, in che cosa è laureato il concorrente di Pechino Express

Pechino Express ci sta regalando tante emozioni e nuovi colpi di scena. I concorrenti sono molto competitivi anche se qualcuno ha già avuto qualche momento di debolezza. La competizione non manca a Barbascura X e Andrea Boscherini, ‘Gli Scienziati’ nel gioco.

Barbascura X oltre ad essere un conduttore televisivo, uno youtuber e uno scrittore è anche un divulgatore scientifico. Ma sapete in che cosa è laureato? Scopriamo insieme qual è il suo percorso di studi.

Il concorrente di Pechino Express si è laureato in Chimica organica all’Università di Bari. Successivamente si è specializzato in sintesi organica, con un dottorato in Green Chemistry e produzioni di materiali da fonti rinnovabili presso l’Università di Bologna.