Belen Rodriguez sceglie il giallo per Le Iene: quanto costa il suo completo; i dettagli del look della conduttrice.

Ieri, mercoledì 23 marzo 2022, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Si tratta dell’appuntamento numero sette con la nuova edizione della trasmissione di Italia Uno, che quest’anno vede alla conduzione la coppia inedita formata da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Un sogno che si è realizzato per la showgirl argentina, che ha confessato di aver sempre avuto il desiderio di condurre questo programma. E, puntata dopo puntata, Belen stupisce tutti con i look scelti per le serate.

Look che hanno tutti la stessa firma. Quella di David Koma, stilista georgiano che ha vestito tantissime star mondiali, da Beyoncé a Kendall Jenner. È a lui che Belen si è affidato sin dalla prima puntata, anche per il completo indossato ieri. Il mini top abbinato alla gonna ha colpito tutti: curiosi di sapere quanto vale? Ecco i dettagli.

Le Iene, il look di Belen Rodriguez incanta tutti: quanto costa il completo giallo

È arrivata la primavera anche per Belen Rodriguez! Per la settima puntata de Le Iene, la showgirl argentina ha scelto un vestito color giallo limone. Si tratta di un completo, caratterizzato da top a fascia con spalline sottilissime e gonna a vita alta: come in altri capi firmati Koma e indossati da Belen, anche questa gonna presenta stringhe che richiamano la lingerie. Quanto costa questo meraviglioso completo?

Come riporta la sempre informata pagina Instagram Closet_italy, la bralette vale 495 euro, mentre la minigonna, realizzata in cady, costa ben 900 euro. Per completare il look, Belen sceglie sandali color argento, firmati Ninalilou, dal valore di 320 euro, come riporta Fanpage.it. Insomma, un look davvero stellare!

E voi, state seguendo Belen in questa nuova avventura a Le Iene? Non è l’unica Rodriguez che potete seguire in tv: il fratello Jeremias e il papà Gustavo sono due nuovi concorrenti de L’Isola dei famosi 2022 e lo scorso lunedì hanno iniziato la loro esperienza in Honduras. Riusciranno ad arrivare fino in fondo?