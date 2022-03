Belen e Stefano De Martino: le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez

Dopo i sospetti su un ritorno tra Belen e Stefano, Cecilia Rodriguez pronuncia al riguardo una frase sibillina che infittisce il mistero.

Da alcune settimane il gossip impazza su un ipotetico riavvicinamento sentimentale tra due dei personaggi più amati della tv. Più volte paparazzati insieme in questo periodo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno facendo sognare le migliaia di fan che non hanno mai smesso di sperare in un lieto fine tra loro.

Ad aumentare le aspettative, c’era stata poi una Instagram story della showgirl argentina in cui si vedeva De Martino al suo fianco a casa di lei. Senza dimenticare che entrambi hanno rimesso la fede al dito e il settimanale Chi li aveva ‘beccati’ insieme in montagna.

Nessuno dei due, però, ha confermato o smentito finora e il mistero appassiona sempre di più. E chi meglio di Cecilia Rodriguez poteva intervenire sulla faccenda? La sorella minore della bellissima sudamericana ha parlato al settimanale Nuovo Tv della vita sentimentale e degli ultimi avvenimenti che hanno caratterizzato la sfera privata di Belen.

Cecilia Rodriguez, le parole su Belen e Stefano

E’ stata soprattutto una frase di Cecilia nell’intervista a destare i sospetti sul fatto che, forse, tra una delle ex coppie più amate in assoluto non sia definitivamente tutto perduto. Ma andiamo con ordine.

Belen Rodriguez ha attraversato molti momenti complicati in amore: l’ultima rottura è stata quella con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì. Ad ogni modo, secondo Chechu, nessuno dovrebbe permettersi di giudicare i trascorsi di sua sorella. “C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è”, ha detto la fidanzata di Ignazio Moser.

Poi, sul riavvicinamento tra Belu e il conduttore di Stasera tutto è possibile, ha lanciato una frase che potrebbe riferirsi proprio all’ex ballerino: “Belen si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato”.

Che si riferisca proprio al papà di Santiago?