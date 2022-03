Com’è cambiata Paola Caruso negli anni? Spunta una foto del passato: ecco l’amatissima showgirl tra ieri ed oggi, com’era ai suoi esordi.

Era la notizia che più aspettavamo: Paola Caruso è pronta ad arrivare a La pupa e il secchione. Annunciata come una delle concorrenti, l’ex Bonas di Avanti un altro ha dovuto rimandare il suo ingresso nel programma per via di uno spiacevolissimo imprevisto. Adesso, a distanza di due settimane dall’inizio dello show, la bella Caruso è pronta ad incantare tutti.

Volto di punta delle trasmissioni televisive di Barbara D’Urso, che la predilige di gran lunga alle sue colleghe proprio per via della sua spontaneità, Paola Caruso ha compiuto il suo esordio nel mondo dello spettacolo quando era davvero giovanissima. Ha iniziato a lavorare come modella e – dopo aver debuttato sul piccolo schermo – inizia la sua scalata al successo in diverse trasmissioni nostrane. Come dimenticarla, ad esempio, ad Avanti un altro nei panni di Bonas oppure a L’Isola dei Famosi e in tante altre. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata in tutti questi anni? Scopriamolo insieme: resterete davvero senza parole!

Com’è cambiata Paola Caruso? Resterete senza parole con questa foto

Insieme a Vera Miales e tante altre ragazze, anche Paola Caruso è pronta a fare il suo debutto a La pupa e il secchione. Prima di sapere quando avverrà il suo ingresso e di scoprire cosa succederà in questa nuova avventura, siamo andati a dare una sbirciatina al suo canale Instagram. Ed abbiamo rintracciato alcuni suoi scatti del passato. Siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutti questi anni?

Spulciando sul suo canale social ufficiale, sul quale Paola Caruso è attivissima e dedita a condividere scatti della sua quotidianità, siamo riusciti a rintracciare un vecchio video risalente al 2013, anno in cui la bella calabrese era ancora la Bonas di Avanti un altro. Siete pronti a scoprire il suo cambiamento? Eccola qui:

Insomma, il messaggio è chiaro a tutti: Paola Caruso è sempre identica al passato nonostante siano trascorsi quasi 10 anni da questo screen riproposto in alto.