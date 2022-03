Fedez ha rotto il silenzio: il cantante è stato operato per un raro tumore al pancreas, le sue parole dopo l’intervento chirurgico.

Sono giorni ormai che non si parla d’altro: Fedez e l’annuncio choc sulla malattia! Pochissimi giorni fa, attraverso una serie di Instagram Stories, il famoso ed amato rapper aveva annunciato ai suoi sostenitori di aver scoperto di avere un problema di salute e di essere costretto a sottoporsi a delle cure.

Fino a questo momento, sia Fedez che Chiara Ferragni avevano mantenuto un certo riserbo su quello che il rapper aveva scoperto di avere e su cosa avrebbero dovuto affrontare insieme. Adesso, a distanza di 48 ore dall’intervento chirurgico a cui si è sottoposto, l’amatissimo rapper ha rotto il silenzio sul suo canale social ufficiale. Direttamente dalla stanza dell’ospedale, il buon Federico Lucia si è mostrato ai suoi sostenitori. Ed ha spiegato cosa gli è successo. “La settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas”, ha iniziato a dire il rapper. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fedez operato per un tumore al pancreas: le sue parole dopo l’intervento

Tutti attendevano con ansia sue notizie e, finalmente, sono arrivate: dopo l’intervento a cui si è sottoposto nei giorni scorsi, Fedez ha rotto il silenzio sui social. Ed oltre a tranquillizzare i suoi fan di stare bene e di essere pronto a tornare a casa, l’amato rapper ha anche ampiamente spiegato cosa gli è successo. Circa una settimana fa, il buon Lucia ha scoperto di avere un tumore raro al pancreas. “Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”, ha detto. Spiegando, quindi, di essere sottoposto a questo intervento chirurgico per asportare non solo il tumore, ma anche una parte del pancreas.

Dopo ben 6 ore di intervento ed una lunga giornata, Fedez ha ammesso di stare bene. Il cammino per il recupero, come lui stesso sottolinea, sarà lungo, ma lui non demorde affatto.

Inutile dirvi che, in men che non si dica, sono davvero tantissime le persone che non hanno perso occasione di potergli dimostrare il loro affetto. A questi, ci aggiungiamo anche noi! Forza!