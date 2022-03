Iva Zanicchi sogna il matrimonio: “L’ho proposto a Fausto apertamente”, sapete come si sono conosciuti?

Intervistata dal settimanale Intimità, Iva Zanicchi dice di desiderare un secondo matrimonio e racconta di averne parlato col compagno.

La sua lunga e strabiliante carriera la rende una delle artiste più amate ancora oggi, nonostante gli 82 anni che, a dire il vero, non dimostra affatto. Iva Zanicchi, icona della musica italiana fin dagli anni ’60, non è solo una cantante ma anche conduttrice, opinionista ed attrice. Con la sua personalità effervescente non smette mai di stupire e nell’intervista al settimanale Intimità ha di nuovo lasciato tutti a bocca aperta.

Reduce dal successo riscosso al Festival di Sanremo 2022 col brano Voglio amarti, la celebre Aquila di Ligonchio avrebbe in cantiere un nuovo progetto. Stavolta, però, riguarderebbe la sua vita privata.

Come molti sapranno, la bravissima Iva è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, padre di sua figlia Michela. Dopo la fine di quell’unione, negli anni ’80 intraprese una nuova relazione con Fausto Pinna, suo compagno attuale.

Anche lui, di dieci anni più piccolo, si era lasciato con l’ex moglie e le loro rispettive esperienze hanno fatto sì che nessuno dei due sentisse l’esigenza di coronare l’amore con le nozze. Ora però le cose sarebbero cambiate, almeno per la Zanicchi che ha sorpreso tutti con quanto dichiarato sulle pagine di Intimità.

Iva Zanicchi, proposta di matrimonio per il compagno: “Sono testarda”

La cantante ha raccontato di aver iniziato ultimamente a sognare il matrimonio: diretta e schietta come sempre, ne ha parlato anche con Pinna. “L’ho proposto a Fausto apertamente”, dice. Ed avrebbe pensato perfino alla luna di miele: le piacerebbe andare in Terrasanta ed in Egitto, visto che non li ha mai visitati.

E lui cosa avrà risposto? “Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata”, racconta l’artista.

Conoscendo il carattere forte e determinato di Iva, non è escluso che il suo sogno diventi realtà: “Io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”.

Ma sapete come si sono conosciuti lei e Fausto? Anche Pinna lavora nel mondo della musica: è infatti un produttore, e i due si sono incontrati per la prima volta in sala di registrazione. Lui è stato infatti il produttore dell’album di Iva intitolato Care Colleghe del 1986.

Che dire, in bocca al lupo ad Iva affinché realizzi il suo sogno!