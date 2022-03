L’Isola dei Famosi, “Stai zitta!”: scoppia la prima lite, si tratta proprio di loro

Sbarcati da meno di 72 ore, i naufraghi de L’Isola dei Famosi danno già segnali di insofferenza: c’è già stata la prima lite.

La nuova e tanto attesa edizione de L’Isola dei Famosi è partita lunedì 21 marzo e, da ciò che si è visto durante la prima puntata, le premesse per dei mesi davvero scoppiettanti ci sono tutte!

Con un cast così, tra cui spiccano nomi molto interessanti, e lo stile verace e senza fronzoli della conduzione di Ilary Blasi, il divertimento sembra proprio assicurato. Nel corso della prima serata in diretta dall’Honduras abbiamo visto finire in nomination già tre coppie.

Come tutti ormai sanno, quest’anno la produzione ha voluto dividere i naufraghi in due gruppi, quello dei single e quello delle coppie. Queste ultime sono formate da concorrenti legati tra loro da parentela come nel caso di Jeremias e Gustavo Rodriguez o da un rapporto sentimentale come nel caso di Clemente Russo e sua moglie.

I single, però, sono stati accoppiati proprio durante la serata di lunedì, appena sbarcati sull’isola. Ciò, ovviamente, ha lo scopo di dare origine ad ulteriori dinamiche ed infatti, come previsto, le prime scintille sono già arrivate. Vediamo cos’è successo in questi primissimi giorni di gioco.

L’Isola dei Famosi, c’è è già la prima lite: la coppia è già ai ferri corti

Le tre coppie attualmente in nomination sono: Floriana Secondi e Antonio Zequila, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, Marco Melandri ed Ilona Staller. I primi due sono già stati protagonisti della prima lite: per volere degli autori, le coppie sono state costrette a stare legate tra loro da una corda di un metro e mezzo e a dover fare tutto insieme.

E’ stata proprio questa la ‘miccia’ che ha fatto esplodere il caos: mentre Zequila voleva tronare in acqua e fare un altro bagno, Floriana lamentava problemi alla schiena. “È da stamattina che siamo in acqua, adesso dobbiamo anche andare a fare le surfate legati con la corda? Slegati e pagherai le conseguenze”, ha detto l’ex gieffina all’attore.

Innervosito, Zequila ha risposto: “Sì, però stai per un attimo zitta. A te non piace che io vada a nuotare ed a me non piace che parli sempre, ok? Parla un po’ di meno… non accetto le persone aggressive perché io sono una persona molto tranquilla”.

Già nel corso della serata di lunedì abbiamo visto uno screzio tra altri due concorrenti. Insomma, l’atmosfera guerriera anche stavolta non manca all’appuntamento e con l’arrivo del resto dei naufraghi previsto stasera, ne vedremo delle belle.

Non perdetevi la seconda puntata de L’Isola dei Famosi!