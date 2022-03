Emy Buono sta partecipando a La pupa e il secchione, ma chi è esattamente? Scopriamo la sua età, Instagram e il canale Tik Tok.

È iniziata solo da due settimane, eppure questa nuova edizione de La Pupa e il secchione sta conquistando tutti. Avete seguito anche voi la puntata andata in onda Martedì 22 Marzo? Davvero imperdibile!

Tra le tante pupe che sono state scelte da Barbara D’Urso per questa nuova edizione del programma, Emy Buono è tra coloro che ha maggiormente catturato l’attenzione. Di origini napoletana e giovanissima, la bella Emilia si è dimostrata una vera e propria indiscussa dello show. Siete curiosi anche voi, però, di conoscere qualche cosa in più sul suo conto? A partire dall’età al suo canale Instagram e Tik Tok, ecco cosa abbiamo scoperto su di lei.

Chi è Emy Buono de La pupa e il secchione: età, vita privata e che lavoro fa

Insieme a Vera Miales e Mila Suarez, anche Emy Buono è tra le giovanissime ragazze che si stanno mettendo ampiamente alla prova nel programma di Barbara D’Urso “La pupa e il secchione”. Cosa sappiamo su di lei? La sua bellezza non è assolutamente passata inosservata, ma chi è esattamente?

Nata a Napoli nel 1998, Emy Buono continua a vivere nella sua città natale in compagnia della sua mamma e della sua nonna. Diplomata presso il liceo artistico Boccioni di Napoli, la giovanissima campana svolge il lavoro da cubista e – da quanto si apprende da Novella 2000 – da qualche mese l’avrebbe affiancata alla carriera da modella. Le sorprese, però, non sono affatto terminate. La pupa e il secchione, infatti, non è assolutamente il primo programma a cui Emy ha preso parte. Già nei mesi scorsi, infatti, la giovane si è fatta apprezzare dal pubblico italiano ne “Ti spedisco in convento”, programma di Real Time.

Ad oggi, non abbiamo notizie sulla sua vita privata. Sembrerebbe, però, che non sia affatto fidanzata.

Come rintracciarla su Instagram e Tik Tok

Non volete perdervi alcun tipo di aggiornamento? Seguitela sui suoi profili social ufficiali Instagram – il cui nickname è @emy_buono_ – e Tik Tok. Su entrambi gli account, Emy Buono si diletta a condividere incantevoli scatti e divertenti video.

Vi sta piacendo a La pupa e il secchione?