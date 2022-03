Non lo vedremo più in scena: a 64 anni decide di dire addio al mondo dello spettacolo

Non lo vedremo più in scena: l’attore a 64 anni ha deciso di dire addio ufficialmente al mondo dello spettacolo.

Dopo una carriera da star con un curriculum da far invidia a chiunque ha deciso di dire addio ufficialmente al mondo dello spettacolo. L’attore l’ha rivelato in un’intervista. E in questa stessa intervista ha spiegato che continuerà solo con i fotoromanzi di GrandHotel perchè, come dice, l’hanno accompagnato per tutta la vita.

Una decisione che spiazza letteralmente i suoi fan e tutti coloro che l’hanno sempre seguito. Al cinema e in televisione ha portato in scena tantissimi personaggi. Ma non ha percorso solo la strada della recitazione in questi anni di carriera. Ha lavorato anche come produttore, è stato ospite di numerosi programmi ed è stato concorrente in alcuni. Adesso è arrivata la conferma di questa importante decisione.

Non lo vedremo più in scena: dopo anni di lavoro dice addio al mondo dello spettacolo

L’attore ha deciso di dire ufficialmente addio al mondo dello spettacolo e di lasciare quelle scene che per tanti anni l’hanno consacrato. La notizia del suo addio è arrivata attraverso un’intervista rilasciata al settimanale GrandHotel.

Massimo Ciavarro, attore che abbiamo seguito e amato in film di successo e serie tv, a quanto pare, è pronto a lasciare la scena. Agli inizi della sua carriera la notorietà è arrivata negli anni settanta. E’ lui infatti il protagonista di fotoromanzi proprio per il settimanale GrandHotel. Grazie alla notorietà che gli è derivata ha iniziato a muovere i primi passo nel mondo della recitazione, entrando a far parte di alcune commedie all’italiana, come Sapore di mare 2-Un anno dopo, Grandi magazzini, Celluloide. Oggi però Ciavarro ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Nell’intervista ha detto: “Mi muovo solo quando mi chiamano per i fotoromanzi di GranHotel, perchè hanno accompagnato tutta la mia vita. Mi hanno dato da vivere quando ero un ragazzo, mi hanno lanciato in tutto il mondo regalandomi una popolarità enorme”. Massimo Ciavarro ha così lasciato ufficialmente il mondo dello spettacolo e quindi della televisione ma continuerà a lavorare per i fotoromanzi di Grandhotel, che l’hanno accompagnato per tutta la vita.

Vita privata

Massimo Ciavarro è stato sposato con l’attrice Eleonora Giorgia. La coppia ha avuto un figlio, Paolo. Da pochi mesi quest’ultimo è diventato papà di un bambino avuto dalla compagna Clizia Incorvaia.