Prima di Pechino Express Rita Rusic è stata concorrente di un altro famoso reality

Prima Di Pechino Express Rita Rusic aveva già partecipato ad un altro famoso reality: ricordate dove l’abbiamo vista?

Rita Rusic è una concorrente della nuova edizione di Pechino Express. Quest’anno il reality è trasmesso su Sky Uno e in streaming su Now, a differenza degli altri anni. Infatti in precedenza è andato in onda su rai due.

Costantino Della Gherardesca è nuovamente il conduttore del programma. Come abbiamo detto, la Rusic è una concorrente ma come sappiamo a Pechino Express si viaggia in coppia. La bella attrice partecipa infatti insieme al suo fidanzato Cristiano Di Luzio. Stanno dimostrando nel percorso di essere molto forti e competitivi, quella sana competizione che è giusta ci sia in un gioco televisivo. Rita è una donna straordinaria che ha fatto del suo talento un lavoro. E’ una cantante, un’attrice, una produttrice cinematografica e ha lavorato come modella. In televisione qualche anno fa l’abbiamo vista in un altro famoso reality: ricordate dove?

Rita Rusic è una concorrente di Pechino Express: in passato aveva già partecipato ad un reality

Dal 10 marzo 2022 è iniziata la nuova edizione di Pechino Express. Il format vede protagoniste 10 coppie anch se nelle prime due puntate ci sono ste le prime due eliminazioni. Sono state eliminate le Tiktoker e la coppia degli Atletici.

Rita Rusic insieme al fidanzato Cristiano di Luzio sono una coppia di concorrenti molto forti. Nella seconda tappa nella prova per ottenere il bonus sono stati molto veloci correndo a più non posso. Nonostante l’impegno, il ‘premio’ è stato vinto dalla coppia Mamma e figlia. Ma concentrando la nostra attenzione sull’attrice, la Rusic è una donna dalle mille qualità e ha un talento innato. Ha un curriculum da far invidia a chiunque. Ha lavorato in televisione come attrice, produttrice, ha fatto da giurata in diversi programma ed è stata anche una concorrente. Perchè sì, prima di Pechino Express l’abbiamo già vista in un famoso reality.

Rita Rusic nel 2020 ha fatto parte del cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. E’ stata eliminata nel corso dell’ottava puntata.