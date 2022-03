Angelo Recchia spicca tra gli attuali professionisti di Amici 21, ma com’era al suo esordio nel talent? Non tutti lo ricordano!

In tutte le edizioni di Amici che si sono alternate in questi lunghi anni, l’occhio del pubblico si è concentrato e soffermato sempre sui suoi protagonisti. Anche i ballerini professionisti, però, meritano una menzione particolare. È anche grazie a loro, infatti, che i ragazzi si sentono supportati in tutto e per tutto e riescono a portare a casa delle performances da brividi.

Nel corpo di ballo di Amici ci sono dei grandi pezzi da novanta! Come non citare, ad esempio, Elena D’Amario, che nel lontano 2009 ha partecipato al medesimo talent ed ha dato vita ad un’immensa carriera da ballerina, oppure Vincenzo Durevole. Ma non solo. Tra le ‘new entry’ dei professionisti di Amici 21, non si può fare a meno di prendere in considerazione anche lui: il giovanissimo Angelo Recchia! Giovanissimo, ma con una carriera alle spalle davvero intramontabile, il ballerino ha saputo facilmente conquistare l’attenzione. In molti forse non sanno che, nel lontano 2015, Angelo si è presentato al talent proprio come pretendente al banco. Ricordate com’era?

Tra i professionisti di Amici 21, ma com’era Angela Recchia al suo esordio nel talent?

Forse non tutti l’avrebbero immaginato, ma Angelo Recchia ha già preso parte ad Amici. Attualmente lo stiamo vedendo tra i professionisti di questa ventunesima edizione del talent, ma circa 7 anni fa il ballerino vi ha preso parte come aspirante al banco. A rivelare ogni cosa, è stata proprio Maria De Filippi nel corso di una delle recentissime puntata della Domenica pomeriggio. Appena terminare la sua dimostrazione, la padrona di casa di Amici ha voluto richiamare Angelo in studio. E sottolineare quanto, nonostante il mancato ingresso degli anni scorsi, il ballerino è riuscito ugualmente nel suo intento.

Siamo certi, però, che tutti vi sarete posti la stessa domanda: se oggi Angelo si mostra così, com’era al suo esordio ad Amici? Siamo riusciti a rintracciare un vecchio video e non abbiamo potuto fare a meno di constatare il suo cambiamento. Decisamente piccolissimo e alle sue ‘prime armi’, il ballerino ha ugualmente impressionato tutti per il suo talento.

Ve lo ricordavate?