Il talento di Sissi non è passato inosservato tra i cantanti di Amici, ma sapete che questa non è stata la sua prima volta in tv? Era piccolissima.

Un’edizione di Amici davvero speciale, quella che sta andando in onda a partire da Ottobre scorso. E che sta per concludersi alle battute finali. Ricca di ingressi, di sfide, colpi di scena ma soprattutto di incredibili talenti, il programma di Maria De Filippi si dimostra ancora una volta un ottimo trampolino di lancio.

Tra i tantissimi talenti che si sono alternati nella scuola di Amici 21 e che stanno impressionando tutti con la loro bravura, non possiamo fare a meno di citare lei: Silvia Cesana, in arte Sissi. Notata da tutti e tre i professori in fase casting e voluta da ciascuno di loro tra i banchi di scuola, la giovanissima cantante ha scelto Lorella Cuccarini per il suo percorso nel talent. E che percorso, oseremmo dire! Tra i suoi inediti e le cover, Sissi sta incantando tutti. E, senza alcun dubbio, è una delle papabili vincitrici di quest’anno. Sapete, però, che la partecipazione al programma di Canale 5 non è stata affatto la sua prima volta in tv? Forse non tutti lo sanno, ma nel 2019 si è presentata anche ad un altro talent.

Sissi è tra le cantanti di Amici 21, ma ricordate dove l’abbiamo vista per la sua prima volta in tv?

La sua voce incantevole e il suo incredibile, diciamoci la verità, non possono assolutamente passare inosservati tra i cantanti di Amici 21. Sin dalla sua prima esibizione sul palco del talent sulle note di ‘Come come’, Sissi ha riscosso un successo davvero impressionante. E, senza alcun dubbio, è tra i nomi più possibili alla vittoria. Se anche voi, però, avete fatto un piccolo sussulto quando l’avete vista in studio ed avete pensate che il suo volto non era affatto sconosciuto, avete pienamente ragione! Ancora prima di prendere parte ad Amici, infatti, Sissi ha partecipato ad un altro talent.

Era esattamente il 2019 quando Sissi, appena ventenne, si presentava sul palco di X-Factor. Ed impressionava tutti con la sua voce. Come ricorderete, la cantante non ottenne il lasciapassare per la fase finale del programma, ma ha saputo ugualmente riscuotere un successo impressionante. Eccola qui:

Vi piacerebbe che sia lei a vincere? Dopo le eliminazione choc della prima puntata del serale, seguirete la puntata di Sabato?