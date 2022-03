Uomini e Donne, Francesco ha colpito la tronista Veronica: ecco il suo profilo Instagram

Uomini e Donne, Francesco ha colpito la tronista Veronica: ecco il profilo Instagram del nuovo corteggiatore.

Inizia una nuova avventura a Uomini e Donne! È quella di Veronica Rimondi, la nuova tronista ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. È stata presentata nel corso della puntata trasmessa ieri, 23 marzo 2022. E, dopo il suo ingresso in studio, la 26 enne ha subito incontrato i primi corteggiatori. Tra questi c’è lui, Francesco.

Il ragazzo, sceso per primo dalla scala, ha colpito particolarmente la tronista per quanto riguarda il fattore estetico ed è stato tra i pochi che si è presentato, nel corso della puntata. Usciranno in esterna per iniziare a conoscersi? Staremo a vedere, nel frattempo scopriamo qualcosa in più sul nuovo corteggiatore.

Francesco è un nuovo corteggiatore di Uomini e Donne: come trovarlo su Instagram

26 anni, originario di Napoli ma vive a Ravenna, lavora nell’ambito della metalmeccanica: Francesco è uno dei nuovi corteggiatori del trono classico di Uomini e Donne. Il napoletano è arrivato nello studio di Canale 5 per conoscere Veronica, la nuova tronista. Quest’ultima è rimasta particolarmente colpita da lui, che è stato uno dei pochi a presentarsi in studio nel corso della puntata di ieri. Francesco non ha nascosto la sua timidezza, essendo la prima volta per lui in un contesto televisivo: il napoletano ha espresso il desiderio di farsi conoscere fino in fondo, al di là del fattore estetico. E, come spesso accade con le new entry di Uomini e Donne, i telespettatori si staranno chiedendo come trovare Francesco sui social. Ebbene, il corteggiatore si chiama Francesco Fiore ed è così che potrete rintracciarlo sui social networks.

Nello specifico, il suo nickname su Instagram è “francesco.fiore10”: il suo profilo ufficiale è già seguito da più di 37 mila followers. Un numero destinato a crescere, data la popolarità che regala la trasmissione di Maria De Filippi ai protagonisti. Ecco uno dei selfie postati recentemente da Francesco sul suo canale:

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se la frequentazione tra Francesco e Veronica è iniziata e com’è partita l’avventura della nuova tronista alla ricerca della sua anima gemella. Noi non possiamo che mandarle un grosso in bocca al lupo’!