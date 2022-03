Vasco Rossi, l’annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato: è la prima volta che accade.

Nelle scorse ore, Vasco Rossi ha fatto una sorpresa meravigliosa ai suoi fan. Con una diretta su Instagram, il rocker ha raccontato una storia emozionante. Un’idea che si è concretizzata, dando vita ad una collaborazione inedita e super attesa.

Qualcosa di decisamente raro nella carriera di Vasco, che non ha mai amato particolarmente i duetti e le collaborazioni con altri artisti. ll singolo uscirà domani, venerdì 25 marzo e, nel corso della diretta Instagram, il rocker ha spiegato cosa l’ha spinto a dare vita a questa collaborazione inaspettata.

L’annuncio di Vasco Rossi: una collaborazione inedita per il rocker

“Sei un rapper di quelli che sento più vicini. Il rap è un mondo nuovo per me, diverso dal mio, ma in te trovo delle cose dal punto di vista dei testi molto simile ai cantautori”. Con queste parole Vasco Rossi accoglie Marracash nella sua diretta Instagram. Ebbene sì, domani 25 marzo uscirà il primo singolo di Vasco Rossi e Marracash!

“È arrivata questa idea, tu hai messo queste barre in una mia canzone, Pioggia alla domenica, che era già uscita. Questa idea mi ha incuriosito e ho pensato fammi sentire come può essere. Quando mi hai mandato la tua versione mi è piaciuta moltissimo, sei stato perfettamente nel clima della canzone. E col tuo linguaggio rap hai centrato lo spirito della canzone.” Questo il motivo che ha spinto Vasco a dare vita a questa collaborazione, che è ora attesissima: i fan di entrambi non vedono l’ora di ascoltare il brano!

Un grande soddisfazione per Marracash, soprattutto perché per Vasco si tratta di una delle pochissime collaborazioni nella sua carriera. Un collaborazione che è anche un gesto d’amore: tutti i ricavi del singolo saranno devoluti in beneficenza a Save The children.

“Sono emozionatissimo che esce questa canzone, non sai che regalo mi hai fatto. Una cosa unica nella vita, non finirò mai di ringraziarti”, conclude Marracash, che ha definito Vasco ‘un’ispirazione’.