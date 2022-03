Victoria Cabello, cosa ha portato per il viaggio di Pechino Express

Victoria Cabello ha portato con sè per il viaggio di Pechino Express un oggetto necessario: a svelarlo è stato Paride.

E’ iniziata l’avventura di Pechino Express. Il 10 marzo ha avuto inizio la nuova edizione in onda su Sky Uno e Now. Nelle prime due puntate ci sono state due eliminazioni. Alla prima tappa sono state eliminate le TikToker, mentre nella seconda Gli Atletici.

Tra le concorrenti più temute ci sono la coppia Mamma e figlia, formata da Natasha Stefanenko e Shasha Sabbioni. In tutte e due le puntate sono arrivate prime alla tappa intermedia e così sono passate direttamente alla successiva, godendo anche di un bonus. Nel corso del viaggio per la seconda tappa, abbiamo visto che i concorrenti dovevano portare quante più mele possibili per guadagnare in base al numero più tempo per partire il giorno seguente. In molti hanno dato via qualche abito, come la coppia degli Scienziati, altri hanno cercato di riempire le borse a più non posso. Victoria Cabello e Paride Vitale sono la coppia de I pazzeschi. La conduttrice per il viaggio di Pechino Express ha portato un oggetto necessario a quanto pare per lei. A svelare il tutto è stato il suo compagno di viaggio.

Victoria Cabello l’ha portato con sè per il viaggio di Pechino Express: di cosa si tratta

Victoria Cabello e Paride Vitale sono la coppia dei Pazzeschi. Sono amici e si sono conosciuti molti anni fa. Hanno intrapreso il viaggio di Pechino Express con grande allegria. Sono sicuramente due personaggi molto simpatici.

Nella seconda tappa si sono mostrati con abiti particolari. Paride aveva il viso di Victoria stampato, mentre la conduttrice quello di Paride. Sono molto competitivi, com’è giusto che sia. Durante la seconda tappa, Paride ha svelato indirettamente l’oggetto che la Cabello ha portato con sè e che per lei è a quanto pare necessario. Ma di cosa si tratta?

A quanto pare la Cabello ha portato con sè un phon, quelli piccoli da viaggio. Anche se, come ha spiegato, non è così utile dato che è molto lento. Come vi abbiamo detto è stato Vitale a svelarlo, una volta arrivati al carretto delle mele dove Costantino della Gheradesca era in attesa, il concorrente ha commentato dicendo che per far entrare le mele in borsa stava per togliere proprio il phon. E dalla faccia della conduttrice è sembrata una scelta giusta non farlo.