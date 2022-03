Avete notato l’abito di Belen Rodriguez? Cosa c’è da sapere

Avete notato anche voi l’ultimo abito di Belen Rodriguez sfoggiato a Le Iene Show? C’è una cosa importantissima da sapere.

Un volto come quello di Belen Rodriguez ci voleva proprio alla conduzione de Le Iene. Sia chiaro: non stiamo affatto dicendo che quelli delle altre conduttrici non siano state affatto all’altezza del programma. Intendiamo dire che la showgirl desiderava ardentemente questa conduzione e – sin dalla sua prima puntata – non ha perso occasione per dimostrarlo.

Oltre ad essere sempre sul pezzo ed ironica – come dimenticare quella “intervista” in cui si è lasciata andare ad una rivelazione “piccante” su Stefano De Martino – Belen Rodriguez sa sempre catturare gli occhi su di sé per la sua incredibile bellezza. Che sia truccata o no, la showgirl incanta tutti. E gli outfit scelti per lei sono sempre deliziosi. Avete notato anche voi l’abito indossato nel corso dell’ultima puntata? Con indosso un fantastico mini dress giallo, Belen ha anticipato di gran lunga la primavera ed ha incantato tutti. Ebbene. Recentemente, vi abbiamo svelato il suo prezzo, ma c’è anche un’altra cosa che non potete affatto fare a meno di sapere.

L’abito di Belen Rodriguez non passa inosservato: cosa dobbiamo sapere

Se anche voi non avete potuto fare a meno di notare la bellezza di Belen Rodriguez nel corso dell’ultima puntata de Le Iene Show, ma anche il suo outfit decisamente vincente, c’è una cosa in merito che dobbiamo assolutamente dirvi. Come dicevamo precedentemente, il colore dell’abito è talmente sgargiante che non solo anticipa la bella stagione, ma che – senza alcun dubbio – sarà un vero e proprio must have del nostro armadio.

Dopo Alessia Marcuzzi e il suo delizioso abitino, anche Belen Rodriguez si fa portavoce di un imperdibile must have di questa estate. Tutti, in queste ultime ore, sono letteralmente impazziti per il mini dress sfoggiato a Le Iene. E, soprattutto, in tantissimi sono desiderosi di sfoggiarlo nelle loro occasioni più importanti. Cosa aspettate, quindi? Correte ad acquistarlo: non potete assolutamente non averlo!

Noi non vediamo l’ora che arrivi Mercoledì prossimo per scoprire quale altro colpo di scena ci regalerà.