Amici, Rudy Zerbi rimprovera LDA e Calma: interviene Gigi D’Alessio, il commento non passa inosservato; cosa è successo.

Un daytime infuocato, quello di Amici andato in onda ieri, 25 marzo 2022. Come sempre, nei giorni precedenti alla puntata del serale, gli allievi scoprono le assegnazioni dei brani scelti dai loro insegnanti. E LDA e Calma hanno avuto qualcosa da ridire su una canzone scelta per loro da Rudy Zerbi.

I due allievi, però, non si sono limitati a dire di non voler eseguire il brano, ma hanno espresso commenti poco carini nei confronti della canzone, denigrandone anche il testo. Un atteggiamento che ha fatto andare su tutte le furie Rudy Zerbi, che ha convocato i ragazzi per rimproverarli. Dopo la messa in onda della puntata, ha detto la sua anche Gigi D’Alessio, papà di LDA. Il suo commento, apparso sui social, ha ottenuto il boom di likes. Scopriamo cosa è successo.

Amici 21, Rudy Zerbi durissimo contro LDA e Calma: arriva la reazione di Gigi D’Alessio

I commenti di LDA e Calma sul brano La Paranza di Daniele Silvestri hanno indignato non poco Rudy Zerbi. I due cantanti, esprimendo il loro dispiacere per l’assegnazione ricevuta dal prof, hanno commentano con parole decisamente dure la canzone, definendo il testo banale e arrivando a dire di vergognarsi di cantarla. Parole che hanno fatto infuriare Rudy, che ha voluto immediatamente parlare con entrambi. Durante l’incontro, Zerbi sottolinea la mancanza di rispetto che i due ragazzi hanno avuto nei confronti di un grande artista come Daniele Silvestri. “Voi lo sapete che in quella canzone si parla di mafia, di Cosa Nostra? No, perché siete ignoranti, supponenti, presuntuosi e saccenti. Fate una figura terribile, io mi vergognerei“. Ebbene, dopo la messa in onda della puntata, è intervenuto Gigi D’Alessio!

Con grande obiettività, il cantautore napoletano ha appoggiato in pieno le parole di Rudy, sottolineando gli errori del figlio e di Calma. Ecco il commento apparso sui social:

Non ci resta che attendere la puntata di sabato sera per scoprire se il brano verrà eseguito o meno durante il serale. Appuntamento sabato sera, ore 21 e 30, su Canale 5!