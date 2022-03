In Beautiful interpreta Carter, ma sapete chi è la moglie dell’attore? Sono sposati dal 2007; i dettagli della vita privata.

Era il 2013 quando è entrato a far parte della soap opera Beautiful. Carter Walton appare per la prima volta in scena come personaggio secondario e probabilmente nessuno avrebbe immaginato che, anno dopo anno, sarebbe diventato sempre più centrale. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, il legale della Forrester Creations è impegnato in una turbolenta relazione con Zoe Buckingham, ma ben presto arriveranno colpi di scena incredibili.

Proprio Carter, infatti, sarà il protagonista di un tradimento shock, che sconvolgerà gli equilibri e le vite di tutti. Ma niente paura: la vita sentimentale dell’attore che lo interpreta è molto più serena! A dare il volto all’avvocato e Direttore Operativo della Forrester Creations sin dal 2013 è Lawrence Saint-Tropez. Curiosi di vedere chi è la moglie del famoso attore? Eccoli insieme!

È Carter nella soap opera Beautiful: avete mai visto la moglie dell’attore?

Carter Walton è arrivato il quel di Los Angeles circa dieci anni fa, per fare visita al fratello adottivo Marcus. Inizialmente un personaggio secondario, a poco a poco si è ritagliato uno spazio sempre più importante nelle dinamiche di Beautiful. E i telespettatori italiani devono aspettarsi colpi di scena scioccanti: un tradimento che lascerà tutti senza parole.

Ma se la vita sentimentale di Carter è piuttosto burrascosa, non si può dire lo stesso dell’attore che lo interpreta. Lawrence Saint-Victor è sposato dal 2007 con Shay Flake: i due sono unitissimi e super innamorati e dal loro matrimonio è nato Christian, che il prossimo agosto compirà quattro anni.

Un grande amore, quello che lega Lawrence alla sua Shay, alla quale ha dedicato alcune meravigliose parole sui social, in occasione della giornata internazionale delle donne: “La mia supereroina, la mia donna ogni giorno! Grazie per essere la mia forza, la mia saggezza ed il mio cuore”.

E c’è una bizzarra curiosità che riguarda proprio la bellissima Shay: durante alcune puntate di Beautiful registrate in piena pandemia, la moglie dell’attore ha sostituito Kiara Barnes nel ruolo di Zoe nelle scene dei baci! Un modo per rendere più realistici i momenti di riavvicinamento, altrimenti realizzati con l’utilizzo di manichini.