Da Passaparola ad oggi: com’è cambiata Silvia Toffanin negli anni?

Passaparola ha sancito l’inizio della sua scalata al successo, ma com’è cambiata in tutti questi anni Silvia Toffanin? Spunta una vecchia foto.

Mai come quest’anno, Silvia Toffanin ha ampiamente confermato il suo valore! Per la prima volta in assoluto conduttrice di ben due appuntamenti di Verissimo, la giovanissima veneta si è dimostrata la vera e propria colonna portante del piccolo schermo nostrano. E, fate molta attenzione, si dice che ci saranno tantissime altre novità in arrivo.

La carriera televisiva di Silvia Toffanin è iniziata nel lontano 1997. Forse non tutti lo sanno, ma anche lei – così come Claudia Pandolfi – ha partecipato all’edizione di quell’anno di Miss Italia. È soltanto entrando nel cast di Passaparola come letterina e rimanendovi fino al 2002 che la Toffanin ha raggiunto l’apice del successo. Da quel momento, infatti, la bella Silvia prende parte a tanti programmi amatissimi. Ed oggi è la regina indiscussa di Verissimo. Quello che, però, adesso ci chiediamo è: com’è cambiata da Passaparola ad oggi? Spunta una vecchia foto: eccola qui!

Com’è cambiata Silvia Toffanin da Passaparola ad oggi?

Era esattamente il Settembre del 2000 quando Silvia Toffanin, appena ventunenne, prendeva parte a Passaparola, conquistando tutti per la sua straordinaria bellezza. Da quel momento, la scalata al successo della giovane veneta è stata impressionante. Dapprima come protagonista di Mosquito ed, in seguito, come conduttrice di tantissimi programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, la bella Silvia ne ha fatta di strada dal suo esordio. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata in tutti questi anni?

Appurato che ai tempi del suo esordio in tv Silvia Toffanin aveva solo vent’anni ed oggi, invece, è una splendida mamma, donna in carriera e compagna, siete curiosi di sapere com’è cambiata? Siamo riusciti a rintracciare un vecchio video che ce la mostra proprio ai tempi di Passaparola e siamo rimasti completamente a bocca aperta nel constatare che è come se non fosse affatto passato per lei il tempo. Splendida era ai tempi del famoso quiz di Gerry Scotti e favolosa è ancora adesso a distanza di anni. ‘Giudicate’ stesso voi:

Davvero incredibile, non c’è che dire!