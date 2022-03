Com’è cambiata Vittoria Puccini da Elisa di Rivombrosa ad oggi: lo scatto di allora

Vittoria Puccini grazie ad Elisa di Rivombrosa ha ottenuto una forte popolarità: ricordate com’era nella fiction?

Tutti amano e apprezzano la bellissima e bravissima Vittoria Puccini. L’attrice in questi anni ha avuto la possibilità di farsi conoscere e soprattutto di far conoscere il suo talento. In pochi ricordano il suo esordio al cinema arrivato nel 2000. Infatti nel film Tutto l’amore che c’è di Sergio Rubini ha interpretato il ruolo di Gaia.

Debutta un anno dopo in televisione nella miniserie La crociera. Di recente l’abbiamo vista nella serie televisiva Non mi lasciare. Ha interpretato la protagonista Elena Zonin, una vicequestore e al suo fianco abbiamo apprezzato Alessandro Roia nel ruolo di Daniele Vianello e Sarah Felberbaum nelle vesti di Giulia, moglie di Daniele. Vittoria Puccini ci ha conquistato in un’altra serie ancora, parliamo de La Fuggitiva. Ma sicuramente una delle fiction che l’ha consacrata è stata Elisa di Rivombrosa: ricordate com’era? Vediamo quanto è cambiata l’attrice.

Vittoria Puccini, com’era in Elisa di Rivombrosa: da allora sono passati anni

Tra le attrici più amate del panorama cinematografico e televisivo italiano c’è Vittoria Puccini. Quando ha iniziato questa carriera era giovanissima. Negli anni ha avuto la possibilità, grazie al suo talento, di ampliare sempre più il curriculum.

Negli ultimi mesi l’abbiamo vista ne La Fuggitiva, una serie televisiva italiana in cui ha interpretato Arianna. Una donna che dopo la morte del marito, accusata dell’omicidio, fugge dalla polizia per cercare di scoprire l’identità del vero assassino. E ancora, ad inizio 2022 ha recitato in Non mi lasciare, altra serie che ha avuto un forte successo. Ma in molti ricorderanno l’attrice nelle vesti di Elisa, nella fiction Elisa di Rivombrosa. Vediamo quanto è cambiata da allora Vittoria Puccini.

L’attrice ha recitato in questa fiction di canale 5 dal 2003. Il suo personaggio Elisa Scalzi vive una storia d’amore molto travagliata con il conte Fabrizio Ristori, interpretato da Alessandro Preziosi. La Puccini nelle vesti di Elisa, guardando questo scatto di una scena, appare molto diversa rispetto ad oggi. Non porta più i capelli ricci, che cadono morbidi. Da diversi anni la vediamo con una capigliatura dal taglio medio e liscio. Per il resto che dire, Vittoria Puccini è sempre stata una donna e un’attrice bellissima e bravissima.