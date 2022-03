Così forse non ve la ricordate: com’era Tina Cipollari vent’anni fa

La vediamo ogni giorno nello studio di Uomini e Donne nelle vesti di opinionista, ma quanti ricordano com’era Tina Cipollari vent’anni fa?

E’ il personaggio più iconico di Uomini e Donne e la sua presenza è un ingrediente fondamentale: sarcastica, ironica, pungente e fumantina, l’opinionista Tina Cipollari è in assoluto il volto simbolo del celebre dating show di Canale 5.

Tutti sanno, però, che la lunga avventura televisiva della biondissima viterbese non iniziò come opinionista bensì come corteggiatrice! Nel lontano 2001, infatti, prese parte alla trasmissione con l’intento di conquistare il cuore del primo tronista della storia, Roberto Maltoni.

Non venne scelta, ma grazie alla sua spiccata personalità fu invitata nella stagione successiva ad occupare il ruolo di tronista insieme a Claudia Montanarini. Il suo percorso si concluse con una scelta rivelatasi poi non giusta per lei, ma Tina rimase ugualmente nel programma nelle vesti di opinionista.

Proprio nello studio di Uomini e Donne conobbe il suo ex marito Chicco Nalli, in arte Kikò. Con lui si sposò nel 2005 e diede alla luce tre figli per poi separarsi nel 2018. In quei primi anni Duemila la popolarità della Cipollari crebbe a vista d’occhio, tanto che divenne una presenza fissa in ben due edizioni di Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show.

Sono trascorsi ben due decenni da allora e non tutti ricordano com’era Tina all’epoca. A rinfrescarci la memoria a tal proposito è uno degli scatti sul suo profilo Instagram.

Spunta lo scatto del passato: ricordate Tina Cipollari vent’anni fa?

Seguitissima sui social, la simpaticissima opinionista originaria di Viterbo è solita pubblicare immagini della sua vita quotidiana o ricordi di alcuni momenti in tv. Nata il 14 novembre del 1965, oggi ha 56 anni ma il suo fascino è ancora sotto gli occhi di tutti.

Protagonista di tanti divertenti siparietti con Gemma Galgani, la Cipollari si mantiene ancora benissimo nonostante sia trascorso un ventennio dal suo esordio in tv. In questa immagine la vediamo nel 2002 a Buona Domenica, quando più o meno aveva 37 anni. Era sicuramente più magra, ma per il resto non sembra molto diversa.

Ad impressionare oggi è soprattutto il suo viso: non trovate anche voi che non dimostri affatto la sua età?