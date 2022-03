Doc-Nelle tue mani, l’attrice dell’amata serie tv dà un annuncio dolcissimo: “Ora divento mamma”.

Doc-Nelle tue mani è una serie televisiva italiana che ha riscontrato un successo straordinario fin dalla prima stagione. Luca Argentero è il protagonista Andrea Fanti. Si è conclusa la seconda stagione con un colpo di scena del tutto inaspettato.

Purtroppo c’è stato l’addio di uno dei personaggi più amati, parliamo di Alba Patrizi interpretata dall’attrice Silvia Mazzieri. Alba è uscita di scena ma nel cast il talento non manca. Oltre ovviamente all’attore che in questi anni ci ha conquistato in tanti film e serie tv e parliamo di Argentero, non mancano altre perle del cinema e della televisione. Ma proprio un’attrice del cast di Doc-Nelle tue mani ha dato uno degli annunci più dolci di sempre. E’ in attesa e sta per diventare madre: “Ora divento mamma”.

Doc-Nelle tue mani, l’attrice dà un annuncio dolcissimo: sta per diventare mamma

Nel cast di Doc-Nelle tue mani nella seconda stagione abbiamo amato e apprezzato tutti i personaggi e tutti gli attori che li hanno interpretati. Ognuno ha una sua storia dietro e un suo importante curriculum professionale. Come vi abbiamo detto una delle attrici che abbiamo amato nella serie tv è in dolce attesa.

Silvia Mazzieri sta vivendo un momento magico insieme al suo fidanzato. Proprio lei, l’attrice che ci ha spiazzato con l’uscita di scena del suo personaggio, Alba Patrizi, presto diventerà mamma. L’annuncio era arrivato sui social un mese fa. La Mazzieri aveva pubblicato uno scatto bellissimo in cui mostra il pancione e accanto a lei il compagno Yari Gugliucci.

L’attrice in un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha parlato dell’uscita di scena del suo personaggio nella serie e anche della gravidanza e di cosa sta vivendo. Lei si dice convinta di diventare una brava mamma: “Parlo già con il mio bebè, ha un caratterino! Con Yari vorremmo trasmettere alla nostra piccola creatura la passione per il viaggio, per i libri e la natura. Vorremmo apprendesse l’importanza dell’umiltà, del rispetto per sè e per gli altri e la capacità di di cercare il bello nel mondo nonostante le difficoltà”.