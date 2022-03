Isola dei Famosi 2022, chi è Patrizia Bonetti: età, vita privata e dove l’abbiamo vista in tv; tutte le curiosità sulla nuova concorrente del reality.

Continua l’avventura dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022. La nuova edizione del reality show ambientato in Honduras e appena iniziata ma sono già scoppiate le prime discussioni. Il cast è davvero forte e di personalità importanti ce ne sono tante: ne vedremo delle belle! E nel corso della puntata di ieri nuovi concorrenti sono approdati in palapa, tra cui anche Patrizia Bonetti!

La naufraga è arrivata nel programma insieme a Roberta Morise e Blind, ma, al termine della puntata, sono stati questi due ad entrare immediatamente in gara, come coppia, a Playa Accopiada. Patrizia ha, invece, raggiunto il resto dei naufraghi singoli a Playa Sgamada ed è lì che inizierà la sua avventura isolana. In attesa di scoprire cosa accadrà e come se la caverà, scopriamo qualcosa in più sulla nuova concorrente.

Patrizia Bonetti è una nuova concorrente de L’Isola dei Famosi 2022: cosa sappiamo di lei

Patrizia Bonetti è la nuova naufraga de L’Isola dei famosi 2022. Nata a l’Avana, a Cuba, da madre cubana e papà bolognese, il 30 settembre del 1995, è un influencer e modella italo cubana. Ha lavorato per diversi brand di livello ed è diventata nota sul nostro piccolo schermo grazie alla partecipazione al Grande Fratello nel 2018: nella casa più spiata della tv ebbe un flirt con Luigi Mario Favoloso, all’epoca legato a Nina Moric. E, a proposito di vita privata, Patrizia è finita più volte sui giornali di gossip per via delle sue frequentazioni.

Tra i suoi ex famosi ci sono l’imprenditore ed influencer Gianluca Vacchi, Stefano Ricucci ( ex marito di Anna Falchi), e Claudio D’Alessio, il figlio maggiore di Gigi D’Alessio.

Riuscirà Patrizia ad arrivare fino in fondo a questa avventura isolana? Non ci resta che attendere le prossime puntate dello show condotto da Ilary Blasi. L’appuntamento è, come sempre, per due sere a settimana, il lunedì e il giovedì su Canale 5.