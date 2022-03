Kate Walsh è Addison in Grey’s Anatomy: dove abbiamo visto l’attrice in questi anni

Kate Walsh interpreta in Grey’s Anatomy Addison Montgomery: ma in quali altri film e serie tv l’abbiamo vista?

Tra le attrici che hanno fatto parte e che fanno parte ancora oggi di Grey’s Anatomy non possiamo non citare lei, Kate Walsh. Nella famosa serie televisiva statunitense interpreta il medico Addison Montgomery.

E’ esattamente dal 2005 che la vediamo ciclicamente nei panni del medico. Quando il suo personaggio è entrato a far parte della serie è stato al centro dell’attenzione per il rapporto con Derek Sheperd, portato in scena da Patrick Dempsey, suo ex marito. Quest’ultimo si innamora della protagonista, la giovane Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo. L’interpretazione di Addison l’ha resa celebre ma in questi anni abbiamo avuto modo di vederla anche in altre serie e film, sia televisivi sia al cinema: vediamo insieme dove.

Kate Walsh, star di Grey’s Anatomy: dove abbiamo visto l’attrice in questi anni

E’ diventata particolarmente nota grazie al personaggio di Addison Montgomery nella serie televisiva statunitense Grey’s Anatomy. Personaggio che interpreta anche nel suo spin-off Private Practice.

E’ entrata a far parte del cast nel 2005. E’ ritornata nella diciottesima stagione provocando una forte reazione dei suoi milioni di fan, felici di vedere il ritorno della dottoressa Addison e ovviamente dell’attrice. La carriera di Kate Walsh è iniziata nel teatro dell’università dell’Arizona per proseguire a Chicago. Proprio qui ha recitato in due film indipendenti. Pian piano è poi esplosa e il suo curriculum si è sempre più ampliato. Ha recitato al cinema e in televisione: ma ricordate dove l’abbiamo vista? Vi elenchiamo tutti i film e le serie tv in cui ha preso parte trasmessi in Italia.

Abbiamo avuto il piacere di vedere l’attrice in Legion, Fargo, Undateable, Il viaggio delle ragazze, A Modern Family, The Umbrella Academy, Quello che gli uomini non dicono, Noi siamo infinito, Honest Thief, Law & Order-I due volti della giustizia, Homicide: Life on the street, Derby in famiglia, Tredici, Selvaggi, Il fuggitivo, Emily in Paris e ovviamente in Grey’s Anatomy e in Private Practice.

Queste sono solo le pellicole trasmesse anche in Italia ma Kate Walsh ha un curriculum ancora più ricco.