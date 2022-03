Davvero incredibile la storia di Cheri e Janice a La dottoressa Pimple Popper: da restarne a bocca aperta, cos’è successo.

Un caso molto simile a quello di Cheri e Janice l’abbiamo già visto a La dottoressa Pimple popper. Vi ricordate, infatti, quando vi abbiamo parlato di Aziza e Lauren? Le due giovanissime, seppure legate da un’invidiabile amicizia, erano legate da una cisti che avevano entrambe allo stesso posto. Ecco. È proprio quello che è accaduto a queste due sorelle.

Le due simpaticissime sorelle hanno scelto di rivolgersi alla dottoressa Pimple Popper per via dell’enorme escrescenza che entrambe avevano sulla stessa parte del corpo. Seppure cresciute in due momenti completamente differenti, le due protuberanze sono iniziate a spuntare diversi anni prima, cambiando la loro vita per sempre. Badate bene, però: quello che inizialmente sia Janice che Cheri credevano che si trattasse di lipoma, proprio come quello di Antonio, si è dimostrato tutt’altro durante l’operazione. Niente di grave, state tranquilli!

La dottoressa Pimple Popper, la storia di Janice e Cheri: cos’è successo in clinica

Il legame tra sorelle, lo sappiamo benissimo, è qualcosa di speciale. Quello tra Janice e Cheri, però, lo è ancora di più. Oltre ad essere legatissime, le due simpaticissime donne condividevano anche la stessa cosa: una protuberanza spuntata sulla stessa parte del corpo, che le ha spinte a chiedere aiuto a La dottoressa Pimple Popper.

Seppure non si trattasse di nulla di grave, le due sorelle hanno ugualmente voluto chiedere aiuto alla dermatologa per ritornare ad avere una pelle liscia e senza protuberanza come quella di prima. La bella Pimple Popper ci sarà riuscita? Assolutamente, si! Nel bel mezzo dell’operazione, però, è successo qualcosa di insolito. La prima a sedursi sulla seggiolina e a sottoporsi all’intervento di rimozione, è stata proprio Janice. La sua protuberanza, come volevasi dimostrare, era un lipoma ed è stato immediatamente rimosso senza troppi problemi.

Discorso differente, invece, per Cheri. Seppure si credeva che si trattasse di lipoma, non è stato affatto così. Durante la rimozione, infatti, la dottoressa si è resa conto che non si trattava di un ammasso di grasso, ma di una vera e propria cisti. Anche in questo caso, però, l’operazione è stata velocissima ed indolore.

Una volta terminato l’intervento, entrambe si sono dette felici e soddisfatte.