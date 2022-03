Manila Nazzaro e Soleil Sorge, nessuno se l’aspettava: cos’è successo dopo il GF Vip

Da amiche a nemiche al GF Vip, ora sorprendono tutti: cosa sta accadendo tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge ora che il reality è terminato.

Uno dei rapporti più intensi che si sono creati nel corso della scorsa edizione del GF Vip è senza dubbio quello tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. L’ex miss Italia e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, attualmente impegnata nella giuria de La Pupa e il Secchione Show, sono state molto unite durante i primi mesi di gioco.

Insieme a Katia Ricciarelli, formavano un trio indissolubile nel quale ognuna era sempre pronta a spalleggiare l’altra. L’arrivo in casa di Delia Duran aveva però complicato tutto e la Sorge non aveva nascosto di essere rimasta ferita dalla disponibilità di Manila nei confronti della venezuelana.

Tante altre incomprensioni hanno poi fatto il resto fino a quando le due si sono allontanate in modo sempre più evidente. Insomma, quando il reality si è concluso lo scorso 14 marzo, quell’amicizia così forte all’inizio sembrava destinata a terminare per sempre.

Ma è andata proprio così? La storia condivisa su Instagram in queste ore dalla Nazzaro rivela gli ultimi sviluppi della vicenda.

Manila e Soleil, il video parla chiaro: in che rapporti sono dopo il GF Vip

L’occasione di un riavvicinamento si è presentata con la registrazione della puntata di Verissimo in cui saranno intervistate sia Soleil che Manila e che dovrebbe andare in onda questo weekend. In una storia pubblicata dalla Nazzaro su Instagram, le due appaiono insieme dietro le quinte, sorridenti ed intente a scherzare.

Nel backstage era presente anche Sophie Codegoni, che veniva presa in giro scherzosamente da entrambe. “Altro che parlate… parlate! Non si rinnega nulla”, ha detto Manila che poi ha abbracciato Soleil, a dimostrazione che le tensioni sono state finalmente messe da parte.

Ci sarà stato un colloquio chiarificatore tra loro? O, semplicemente, il passare del tempo ha ridimensionato quanto accaduto nella casa? Non lo sappiamo, certo è che questa reunion renderà felice moltissimi fan delle due ex Vippone.

Secondo voi, tornerà il sereno anche tra l’ex miss Italia e Katia Ricciarelli?