Matrimonio a prima vista, Gianluca: “Con Giorgia vedo una speranza per il futuro”

Matrimonio a prima vista, tra Gianluca e Giorgia tutto sta cambiando: “Con Giorgia vedo una speranza per il futuro”.

Manca soltanto la scelta finale e scopriremo che cosa hanno deciso le tre coppie protagoniste dell’ottava edizione di Matrimonio a prima vista. Dopo il sì e dopo il viaggio di nozze è iniziata la convivenza, uno dei tasselli più importanti in una relazione e in questo caso del format.

Soprattutto perchè nel programma i protagonisti non si conoscono ed è molto più complicato vivere insieme. Giorgia e Gianluca sono forse la coppia che più di tutte ha fatto pensare ai telespettatori che tra di loro non poteva esserci proprio nulla. Almeno questo è apparso dalle presentazioni e dalla cerimonia. Ma abbiamo cambiato idea già a partire dal viaggio di nozze. Adesso che sono nel pieno della convivenza sembra veramente che tra di loro possa esserci un domani insieme. Ed è proprio quello che Gianluca ha detto.

Matrimonio a prima vista, tra Gianluca e Giorgia cambia tutto

Le coppie di Matrimonio a prima vista dovranno decidere se restare insieme o lasciare l’anello. Nella puntata di mercoledì prossimo infatti scopriremo cosa hanno scelto di fare. Sicuramente tra le coppie che ha mantenuto alta l’attenzione dei telespettatori c’è quella di Giorgia e Gianluca.

Non sembrava assolutamente che i due potessero unirsi e venirsi incontro, hanno caratteri così distanti che all’inizio un po’ tutti l’hanno pensato. Ma nel corso della convivenza tutto è cambiato. Alcuni gesti dell’uomo hanno spiazzato in positivo la sposa e dopo un litigio, qualcosa fra i due si è sbloccato. Gianluca nell’ultima puntata andata in onda ha parlato con l’esperto Andrea Favaretto e le sue parole lasciano buone speranze per questo matrimonio.

Gianluca ha detto a Favaretto che gli piace molto la dolcezza di Giorgia e anche il fatto che lei sia un po’ sfuggente, che non vuole dargliela vinta, lo stuzzica: “Ultimamente c’è stata una discussione che è stata un po’ una svolta. Il fatto di dirci in faccia tutto quello che pensiamo…”, ha detto lo sposo. Ha poi proseguito nel dietro le quinte: “Oggi Favaretto mi ha detto che la parola ‘compromesso’ è la più sbagliata in una coppia, quindi mi ha dato ragione. Dice che non bisogna trovare un compromesso ma il venirsi incontro”.

Tra Giorgia e Gianluca qualcosa è cambiato, sembra andare tutto a gonfie vele, tanto che lo sposo ha detto: “Con Giorgia vedo una speranza per il futuro. Poi io ho sempre fatto lo sbaglio di pensare al futuro e non vivere il presente. Quindi la frase ‘Vedo una speranza per il futuro’, sì, però adesso pensiamo il buono di quello che c’è da vivere adesso”.