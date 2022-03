Nicolò Scalfi ha una fidanzata? In molti se lo chiedono

Dopo Caduta Libera Nicolò Scalfi è diventato un personaggio amatissimo, ma in molti si chiedono se ha una fidanzata: cosa sappiamo?

Tante volte si prende parte a programmi televisivi per la voglia di divertirsi e di provare nuove esperienze, nessuno penserebbe mai che dopo questo accade davvero l’impensabile. È proprio quello che è successo a Nicolò Scalfi, famoso ed amato campione di Caduta Libera.

All’interno del programma di Gerry Scotti, il giovanissimo Nicolò è arrivato nell’Ottobre del 2018 e ne è uscito nel Luglio del 2019. Dopo mesi, settimane, puntate e ben 760 mila euro in gettoni d’oro vinti, il buon Scalfi è stato eliminato dal quiz serale di Canale 5, ma ha cavalcato l’onda del successo. Oggi, infatti, il giovane è un volto amatissimo. Oltre che per la sua straordinaria bravura, però, Nicolò non è passato inosservato, soprattutto agli occhi del pubblico femminile, per il suo fascino. Non è un caso, infatti, se sono davvero tantissime le persone che si chiedono se l’ex campione di Caduta Libera abbia una fidanzata oppure no! A svelare ogni cosa, è stato il diretto interessato in una sua recentissima intervista a Super Guida Tv. Scopriamo insieme cosa occorre sapere sulla sua vita privata.

Nicolò Scalfi ha una fidanzata? La vita privata dell’ex campione di Caduta Libera

Dopo essere ritornato nel medesimo programma che ha sancito il suo successo, Nicolò Scalfi continua ad essere un volto amatissimo del piccolo schermo. E, proprio in queste ultime settimane, lo stiamo seguendo in una nuova avventura televisiva. Quello che, però, in molti si chiedono è: ha una fidanzata? Ai tempi di Caduta Libera, come ricorderete, il giovane campione presentò la sua compagna di allora al padrone di casa, consacrando il loro amore. Oggi, però, cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Da quanto si apprende dalle sue parole a Super Guida Tv, non solo sembrerebbe che la storia d’amore di allora sia terminata, ma che attualmente Nicolò Scalfi sia “single per scelta”. La classica frase, potremmo dire. Invece, non è affatto così. Al giornale, infatti, l’ex campione di Caduta Libera ha rivelato di stare aspettando la persona giusta.

“Quando capiterà la persona giusta, cambierò idea”, ha concluso. Cosa aspettate donne?