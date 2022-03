La sua partecipazione a Non è la Rai le ha cambiato fortemente la vita, ma cosa fa oggi Federica Morais? Eccola dopo quasi 30 anni.

Sono davvero tantissime le trasmissioni che hanno cambiato la vita ai suoi protagonisti. Ne è l’esempio lampante la bellissima Soleil Sorge. Entrata come concorrente nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, il suo carattere non è assolutamente passato inosservato, tanto che Barbara D’Urso l’ha fortemente voluta nel cast de La pupa e il secchione. Quello dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne, però, non è assolutamente l’unico caso.

Se vi citassimo Federica Morais, sapreste ricordare la sua bellezza nello studio di Non è la Rai? Era davvero giovanissima quando la ragazza ha preso parte alla terza edizione del programma di Gianni Boncompagni, ma la sua dolcezza e il suo talento hanno facilmente conquistato l’attenzione di tutti. Dopo la trasmissione, stando a quanto si apprende da una sua intervista a Gente Vip, sembrerebbe che la sua vita sia fortemente cambiata. Oltre a diventare la voce di tantissime jingle televisivi, infatti, la splendida Morais ha dato vita ad una carriera davvero impressionante. Ballerina, attrice e molto altro ancora, Federica ne ha fatta di strada dopo il suo debutto. Ad oggi, però, cosa sappiamo esattamente? Cosa fa?

Com’è cambiata la vita di Federica Morais dopo Non è la Rai

Così come alcune sue colleghe, anche Federica Morais ha scelto di dire ‘addio’ al mondo dei riflettori in questi ultimi anni. Dopo aver cavalcato l’onda del successo subito dopo Non è la rai e ad aver lavorato abbondantemente nel mondo dello spettacolo, sembrerebbe che l’ex volto della trasmissione cult degli anni ’90 ha cambiato vita.

Stando a quanto si apprende da una sua intervista a Gente Vip risalente al 2020, sembrerebbe che Federica Morais continui a perseguire la sua passione per la musica. Ma non solo. “Oggi sono una persona determinata, tenace. Svolgo tre lavori, sono un artist manager, una scenografa e un’insegnante di canto”, ha dichiarato. Certo, non sarà più una presenza fissa sul piccolo schermo, ma la sua carriera fa sempre riferimento al mondo dello spettacolo.

Che dire? È sempre splendida, no?