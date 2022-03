“Non era giusto per lui”: ha deciso di cambiare nome al suo secondo figlio

Aveva scelto un nome a quanto pare ‘non adatto’ ed a poche settimane dalla nascita ha scelto di cambiare nome al suo secondo figlio

C’è chi programma tutto e sceglie il nome del proprio bambino anche prima della scoperta della gravidanza, chi né sceglie il nome nel corso dei 9 mesi di gestazione e chi addirittura decide di cambiare nome al proprio figlio dopo la sua venuta al mondo!

E così è stato per la bellissima modella americana Kylie Jenner ed il suo compagno Travis Scott, pseudonimo di Jacques Bermon Webster II. I due sono diventati per la prima volta genitori nel 2018, ed a poco più di un mese hanno fatto il bis aggiungendo un bel fiocco azzurro in casa! Kylie e Travis sono infatti diventati genitori di un bel maschietto. Qualcosa però non è andata secondo i piani, infatti i due neogenitori hanno deciso di comune accordo di cambiare nome al secondo figlio.

Kylie Jenner e Travis Scott, la coppia sceglie di cambiare nome al loro secondo figlio

Sul nome da dare alla primogenita la coppia pare non avesse fomentato alcun dubbio, nel 2018 i due sono diventati genitori della piccola Stormi Webster. Hanno poi consolidato ancora di più il loro amore con l’arrivo del secondo figlio, il cui nome però a poco più di un mese dalla sua venuta al mondo sembra ancora essere sconosciuto!

Il nome del secondogenito in partenza sembrava infatti essere stato scelto. Il piccolo si sarebbe dovuto chiamare ‘Wolf Webster’. Qualcosa di questo nome però non convinceva i due neogenitori che hanno così deciso di cambiare nome al bambino. E’ nato agli inizi di febbraio, ma ad oggi non è ancora stato presentato al mondo con il suo vero nome. Kilye in una delle sue Instagram stories ha infatti fatto sapere di aver deciso di cambiare nome al figlio: “Devo dirvi che nostro figlio non si chiama più Wolf. Non era il nome giusto per lui”.

Non ci è ancora dato sapere quindi il vero nome del bambino, ma sicuramente mamma e papà faranno un annuncio in grande stile, curiosi?