Non tutti lo ricordano, abbiamo visto Barù a La pupa e il secchione e viceversa

Non tutti lo ricordano ma in una precedente edizione de La pupa e il secchione e viceversa era presente proprio Barù.

Barù, il cui nome è Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona è stato tra i più amati concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico si è spaccato in due. La sua eloquenza schietta e sopra le righe non sempre è piaciuta mentre ad un’altra parte di telespettatori ha fatto colpo proprio per questa sua personalità senza filtri.

Abbiamo capito fin da subito che i reality non fanno per lui, anche se questa non è la prima volta che lo vediamo in televisione, anzi, proprio in un reality. Barù infatti è stato concorrente della prima edizione di Pechino Express in coppia con suo zio Costantino Della Gherardesca. Quest’ultimo ha poi preso il timone del programma dall’anno successivo. Ma come vi abbiamo detto in principio, l’enologo è stato presente anche a La pupa e il secchione e viceversa 2020.

Non tutti lo ricordano, Barù ha partecipato a La pupa e il secchione e viceversa 2020

Spesso il suo nome nella casa del GF Vip è stato associato a quello della vincitrice, Jessica Selassié. Tra i due si è creato un rapporto speciale o comunque diverso dagli altri che ha fatto sognare i fan, in particolare i famosi Jeru.

Nonostante sia trascorsa più di una settimana dal termine del reality, l’hashtag è presente e chi li segue ci crede ancora. Barù non è proprio un personaggio da reality anche se oltre al GF Vip ha partecipato a Pechino Express. Come abbiamo già svelato, proprio l’ex concorrente è apparso spesso in televisione e l’abbiamo visto circa due anni fa a La pupa e il secchione e viceversa 2020: lo ricordate nel programma?

Eccolo! L’enologo non era un concorrente sia chiaro, ma è stato presente in qualità di personal trainer. Ha allenato infatti i protagonisti del format. Ovviamente non è passato molto tempo, Barù non è cambiato. Forse l’unico dettaglio che salta all’occhio è il taglio di capelli, che sembrano più corti rispetto ad oggi. Voi ne La pupa e il secchione e viceversa l’avevate notato?