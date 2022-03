Tutti la conosciamo ed adoriamo, ma sapete perché Ilary Blasi si chiama proprio così? Spunta un retroscena inimmaginabile sul nome.

Era proprio quello che ci voleva: Ilary Blasi in tv! Al timone de L’Isola dei Famosi per il secondo anno consecutivo, la conduttrice romana si conferma tra le conduttrici più simpatiche e genuine di tutta la storia della televisione italiana.

Mettersi al timone di un programma d’intrattenimento non è assolutamente semplice, soprattutto in questi ultimi tempi. Dapprima con la pandemia da Coronavirus e poi con la guerra tra Russia ed Ucraina, intrattenere il pubblico e concedergli qualche ora di divertimento, non è affatto cosa da poco. Ilary Blasi, però, lo sta facendo nei migliori dei modi. E, seppure L’Isola sia iniziata da pochissimi giorni, ha saputo confermare quanto la spontaneità e semplicità vinca sempre su tutto. D’altra parte, in questi lunghi anni di carriera, la bella Blasi ci ha abituato a grandi dosi di ilarità. Quello che, però, adesso noi vi chiediamo è: sapete perché Ilary si chiama proprio così? Il suo nome, così come la sua personalità, è piuttosto originale, ma per quale motivo è stato scelto? Molto probabilmente, non tutti conoscono questo retroscena inimmaginabile.

Perché Ilary Blasi si chiama proprio così? Retroscena incredibile

Vi è mai capitato di associare ai vostri figli un nome di un attore o un’attrice famosa? Tante volte ci è capitato di sentire queste storie. Si tratta, senza alcun dubbio, di una scelta originale e particolare. Forse non tutti lo sanno, ma è proprio questo quello che è successo ad Ilary Blasi. Perché, infatti, la conduttrice si chiama proprio così? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il suo nome sia stato scelto da suo padre. E che dietro questa ‘particolare’ scelta ci sia una motivazione ben precisa.

Nel corso di una sua intervista a La repubblica del 2019, Ilary Blasi non solo ha svelato perché una delle sue due sorelle si chiama Melory, ma anche perché suo padre ha scelto proprio questo nome per lei. “Ilary, invece, l’ha scelto papà, l’ha preso da un film western”, ha rivelato. Insomma, sembrerebbe proprio che il signor Roberto sia un appassionato di film di altri tempi. Ed abbia scelto questo nome proprio per questo motivo.

Vi sareste mai immaginati questo retroscena?