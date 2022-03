Qui era solo un bambino, oggi è famosissimo: riuscite a riconoscerlo?

In questa foto era soltanto un bambino, ma oggi è davvero famosissimo: siete riusciti a riconoscerlo? Parliamo di un cantante famoso.

Siamo stati tutti bambini, ma sono davvero tantissime le persone che amano condividere scatti che li ritraggono in tenerissima età. È proprio questo quello che è successo ad un cantante famosissimo!

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, siamo riusciti a rintracciare un delizioso scatto del passato. In questa tenerissima foto, da come si può chiaramente vedere in alto, il famosissimo cantante è soltanto un bambino in compagnia della sua mamma. Voi, però, siete riusciti a riconoscerlo? Siamo consapevoli del fatto che – a differenza di una Guendalina Tavassi da ragazzina – stavolta è davvero difficile capire chi è il protagonista di questo articolo, ma coi nostri indizi sarà un vero e proprio gioco da ragazzi. Pronti a scoprire insieme a noi di chi parliamo?

Chi è questo famosissimo cantante da bambino?

Proprio recentemente vi abbiamo mostrato l’amato Sangiovanni da piccino, ma voi siete riusciti a riconoscere questo famosissimo cantante da bambino? Spulciando con attenzione il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato una serie di scatti davvero imperdibili. Tra questi, però, non abbiamo potuto fare a meno di notare la dolcezza e tenerezza di questo riproposto in alto. Non sappiamo quanti anni siano passati dalla foto, ma quello che non si può fare a meno di notare è di come l’amato interprete sia da sempre adorabile, sorridente e spiritoso. Di chi stiamo parlando? Vi diamo un piccolo indizio: è stato uno dei protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo 2022.

Sono stati davvero tantissimi gli interpreti che si sono alternati sul palco dell’Ariston nel corso della settantaduesima edizione del Festival, ma il protagonista del nostro articolo ha saputo catturare una maggiore attenzione. Con la sua canzone “Inverno dei fiori”, il cantante ha fatto emozionare tutti. Si, è proprio lui questo adorabilissimo bambino raffigurato in foto: Michele Bravi!

Uno scatto davvero dolcissimo, quello condiviso da Michele Bravi in compagnia della sua mamma. E che, ancora adesso, non può assolutamente passare inosservato per la sua tenerezza. Voi l’avevate riconosciuto?