Una notizia che sconvolge tutti, la Regina Elisabetta in sedia a rotelle: si annullano tutti gli eventi di corte, cosa succede?

Piovono preoccupazioni a Buckingham Palace. Giungono voci ed indiscrezioni che fanno sapere che la Regina Elisabetta sia in sedia a Rotelle. Qualche settimana fa avevamo parlato della pronta guarigione dal Covid da parte della Sovrana.

Pare che nonostante l’esito negativo del tampone, la Regina non si sia ancora messa in piene forze. Nel corso di queste settimane erano diversi gli eventi pubblici ai quali la Sovrana d’Inghilterra avrebbe dovuto prendere parte. Ciò però non è avvenuto in quanto alcune voci fuori campo fanno sapere che la Regina non sia ancora completamente pronta ad apparire in pubblico a causa delle sue ancora ‘acerbe’ condizioni.

A Buckingham Palace si annullano gli eventi di corte, la Regina Elisabetta in sedia a rotelle

Poche settimane fa la Regina Elisabetta ha riscontrato la positività al Covid. Nonostante mostrasse sintomi lievi, si è preferito riservare e preservare il più possibile la salute della Regina cercando di non farla stancare con attività che richiedessero una particolare attenzione.

Dopo la guarigione dal Covid però, sembra che la Regina d’Inghilterra non abbia ancora ripreso tutte le forze necessarie. Di fatti la si era giudicata ‘troppo fragile’ per riprendere anche alcune delle sue attività quotidiane come portare i suoi cagnolini a fare una passeggiata, figurarsi per apparire agli eventi pubblici. Quanto riportato dalla fonte inglese, il Daily Mail, si dice che la Regina Elisabetta sia in sedie a rotelle perché ancora troppo debole per reggere a lungo in piedi.

Pertanto, si cerca di evitare di far presenziare la regina ad eventi ed incontri volti e perdurare per ore, non solo per le sue condizioni di salute ma pare che la Regina sia così orgogliosa da non avere alcuna intenzione di mostrarsi in pubblico in sedia a rotelle perché questo le ricorda immagini della sua ormai defunta sorella, la Principessa Margaret.

A breve inoltre dovrebbe celebrarsi la cerimonia funebre del suo defunto marito, il Principe Filippo. Come farà la regina a presenziare alla cerimonia? Di sicuro da Buckingham Palace adotteranno qualche ‘escamotage’ per permettere alla Sovrana d’Inghilterra di essere lì quel giorno.