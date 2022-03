Sangiovanni cambia look: addio ricci, il cantante è irriconoscibile negli ultimi scatti condivisi sui social.

È stato uno dei protagonisti assoluti della passata edizione di Amici. Non a caso si è classificato secondo, vincendo la categoria canto. Parliamo di Sangiovanni, che a soli 19 è uno dei cantanti più amati ed ascoltati del momento. Grazie all’esperienza nella scuola più famosa della tv non ha trovato solo il successo, ma anche l’amore: con Giulia Stabile procede tutto a gonfie vele. I fan continuano ad amarlo e seguirlo e, proprio qualche ora fa, per loro è arrivata una sorpresa ‘shock’!

Uno dei tratti distintivi del giovane cantautore era la sua lunga chioma riccia… che da qualche ora non esiste più! Proprio così, nell’annunciare l’uscita del suo nuovo brano, Sangiovanni ha mostrato a tutti il suo nuovo look, decisamente stravolto: è quasi irriconoscibile! Diamo un’occhiata.

Sangiovanni cambia completamente look: ecco come si è mostrato il cantante

Torna col botto Sangiovanni, dopo il successo della sua Farfalle, classificatasi quinta all’ultimo Festival di Sanremo. Proprio qualche ora fa, il 19 enne ha annunciato l’uscita del nuovo brano Cielo dammi la luna, disponibile proprio dalla mezzanotte di oggi, 25 marzo 2022. Un brano che anticipa l’uscita del nuovo album, dal titolo Cadere Volare, che arriverà il prossimo 8 aprile. Una notizia che ha fatto impazzire i numerosi fan dell’ex concorrente di Amici, ma non solo per la gioia di ascoltare il nuovo pezzo. Anche lo scatto condiviso dal cantante ha lasciato tutti senza parole: i suoi meravigliosi boccoli sono scomparsi!

Sangiovanni ha detto addio alla sua chioma riccia, rasando i capelli: un taglio decisamente inedito per il cantante, che non avevamo mai visto così. Ecco la foto apparsa sul suo seguitissimo canale Instagram:

Eh si, il nuovo look di Sangio ha decisamente sconvolto tutti: il post è stato invaso dai likes e i commenti, tra i quali spiccano quelli della sua fidanzata Giulia e del suo ex insegnante di canto Rudy Zerbi. “Bravo ti sei tagliato i capelli come me”, ha commentato il volto di Amici con la sua solita ironia. E voi, avete già ascoltato Cielo dammi la luna di Sangiovanni?