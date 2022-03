Viene spesso inquadrata a L’Isola dei famosi: chi è Cloè D’Arcangelo, ospite in studio

E’ ospite in studio a L’Isola dei famosi e viene spesso inquadrata: chi è Cloè D’Arcangelo.

La nuova edizione de L’Isola dei famosi ha avuto inizio il 21 marzo. Ilary Blasi è al timone del reality. La conduttrice come sempre è un uragano, non ama gli schemi anzi lei è sempre fuori dagli schemi e proprio per questo piace al pubblico italiano.

Come abbiamo avuto modo di vedere, quest’anno nel programma ci sono state grandi novità o meglio grandi cambiamenti. I protagonisti sono stati divisi inizialmente in gruppi, da una parte le coppie formate da fratello e sorella, madre e figlio, fidanzati e dall’altra i ‘single’. Quest’ultimi però durante la prima puntata si sono ‘accoppiati’ e il primo a scegliere la sua compagna è stato Antonio Zequila. Il naufrago ha scelto Floriana Secondi ma non sembra che fra i due ci sia questa grande armonia. Giovedì 24 marzo è andata in onda la seconda puntata e come nella prima, in studi ci sono stati degli ospiti. Spesso noi telespettatori abbiamo visto che c’è questa ragazza, in alto in foto, che spesso viene inquadrata: scopriamo chi è, il suo nome è Cloè D’Arcangelo.

Viene spesso inquadrata a L’Isola dei famosi: chi è Cloè D’Arcangelo

Ci sono state le prime dirette de L’Isola dei famosi. Ilary Blasi conduce con al fianco due grandi opinionisti, Valdimir Luxuria e Nicola Savino. Molti telespettatori avranno notato che sia nella prima puntata sia in questa seconda c’è un volto in studio che viene spesso inquadrato.

Stiamo parlando della bellissima ragazza che vi abbiamo mostrato nella foto in alto. Il suo nome è Cloè D’Arcangelo e come abbiamo notato, sono stati diversi i suoi primi piani. Ma chi è la giovane? L’ospite in studio è l’amica di Estefania Bernal ed è presente per sostenere ovviamente la naufraga, lasciare commenti e svelare qualcosa su di lei. Abbiamo scoperto che Cloè è nata a Milano e lavora come modella.

Dopo la maturità classica, si è iscritta all’università, alla facoltà di Psicologia, e nel 2021 si è laureata. Il suo profilo instagram è seguitissimo. Le foto condivise sono molto belle, la modella si mostra in posti meravigliosi e a rendere il posto bellissimo è lei che ha una bellezza da togliere il fiato.

Vita privata

Cloè D’Arcangelo è fidanzata? Spulciando sul suo canale instagram notiamo che l’ultima foto con un ragazzo, il cui nome è Carlo, risale al novembre 2021. In questi mesi non sono state pubblicate foto con lui, quindi non sappiamo se al momento sia single o sia fidanzata.