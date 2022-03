Studio Battaglia, la Fiction in onda su Rai 1: dove è stata girata, la location

Studio Battaglia è la fiction trasmessa su Rai 1, avete fatto caso alla location? Scopriamo i luoghi in cui è stata girata

Incalza la nuova fiction in onda su Rai 1. Studio Battaglia, in onda dal 15 Marzo 2022 ha già raccolto un seguito pazzesco sbaragliando la concorrenza. Troviamo un cast ricco ed una trama che tiene i telespettatori incollati allo schermo per conoscere le vicende che ruotano intorno ai personaggi.

4 Episodi in totale che ci raccontano gli eventi che mettono al centro 4 donne formidabili avvocatesse e le vicende legali raccontate all’interno dello Studio Battaglia. Ma dove è stata registrata la fiction? Sicuramente con i primi episodi mandati in onda abbiamo potuto notare alcuni particolari che ci hanno subito rimandato ad uno dei capoluoghi più in voga. Vediamo quindi la location ‘presa in carico’ per la registrazione delle puntate di Studio Battaglia.

Dove è stata girata Studio Battaglia: la location è uno dei capoluoghi più in voga

Studio Battaglia è la fiction che dal 15 Marzo 2022 va in onda su Rai 1. 4 Episodi che tengono incollati allo schermo. Quanto alla location che fa da sfondo alla fiction, avrete sicuramente potuto notare che ci troviamo nel capoluogo meneghino.

Milano fa da sfondo e da cornice alla narrazione della storia che vede protagoniste mamma Marina e le sue 3 figlie avvocatesse. Possiamo infatti notare alcuni posti caratteristici propri del luogo che creano il contesto all’interno del quale si racconta la storia. Dal centro alla periferia, diversi sono i luoghi ‘iconici’ messi sulla scena. Fra questi, il Bosco Verticale, il Palazzo della Regione Lombardia. Immagini di City Life e Porta Nuova vengono messe sullo sfondo, non solo dall’esterno ma anche dall’interno quando sulla scena i protagonisti si ritrovano all’interno dei rispettivi studi legali, Studio Battaglia e Zander e Associati. Ed ovviamente non mancano riprese ad alcuni dei monumenti più famosi e caratteristici della città. Impossibile non notare l’immensità del Duomo o dell’Arco della Pace.

Siamo però in dirittura d’arrivo, la fiction sta per giungere alla conclusione. La prossima settimana andrà in onda il penultimo episodio della fiction, qui possiamo scoprire alcune anticipazioni della terza puntata.