Uomini e Donne, chi è Lucia: età, curiosità e Instagram della simpaticissima dama del trono Over; tutto sulla protagonista della trasmissione di Canale 5.

Uomini e Donne è una delle trasmissione più amate della nostra tv. Un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che ogni giorno si appassionano alle vicende sentimentali dei protagonisti. E, negli ultimi anni, a conquistare sempre di più il pubblico è il trono Over! I protagonisti del parterre maschile e femminile dello show attirano l’attenzione del pubblico proprio come prima facevano solo quelli del trono Classico. E, a proposito di Over, tra le nuove dame arrivate in studio c’è lei, Lucia.

In poco tempo, Lucia si è fatta notare per la sua simpatia, ma al momento non ha ancora trovato la persona che fa al caso suo. In attesa di scoprire come proseguirà il suo percorso in trasmissione, conosciamola meglio! Sapete che potete trovarla anche sui social?

Lucia è una dama del Trono Over di Uomini e Donne: conosciamola meglio!

Al trono Over di Uomini e Donne è arrivata lei, Lucia! 72 anni, originaria di Pozzuoli, la dama è sorridente e solare, ma ha alle spalle un passato difficile. In studio ha raccontato di aver avuto ben 25 fratelli, ma molti dei quali non li ha neanche conosciuti, essendo scomparsi a causa della seconda guerra mondiale. Lucia è vedova ed ha cinque figli, nove nipoti e tre pronipoti.

Super attiva, ama i balli di gruppo e uscire la sera per andare a ballare, anche fino a tarda notte. È per questo motivo che cerca un uomo abbastanza dinamico, che possa accompagnarlo nei suoi hobby ed adattarsi al suo stile di vita. Il cognome di Lucia è Scherillo ed è così che potrete trovarla sui social, sia su Facebook che su Instagram, anche se gli ultimi scatti condivisi risalgono a qualche anno fa. Ecco una delle foto che potrete trovare sul suo Instagram:

Lucia ha portato una ventata di allegria a Uomini e Donne: riuscirà il programma di Maria De Filippi a regalarle l’amore? Noi glielo auguriamo di cuore!