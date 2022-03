Albe è al serale di Amici 21, ma sapete che scuola ha fatto?

Albe è uno dei concorrenti che si è aggiudicato il serale di Amici 21, ma sapete che scuola ha fatto? Non tutti conoscono questo retroscena.

Il percorso di Albe all’interno della scuola di Amici 21 è davvero indimenticabile! Cantautore e voce di incredibili inediti, il giovane ha saputo conquistare l’attenzione su di sé immediatamente, ma a pochi passi dal serale ha visto seriamente a rischio il suo posto nella scuola.

Messo più volte in discussione da parte di Rudy Zerbi, Albe è riuscito ugualmente ad aggiudicarsi una maglia del serale. E, così come abbiamo potuto vedere nel corso della prima puntata, ha confermato ciò che, in più occasioni, la sua professoressa Anna Pettinelli ha detto su di lui. Il giovane La Malfa è un vero e proprio talento. E sicuro saprà farsi un nome nella musica che conta. In attesa di scoprire come andrà a finire il suo percorso, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo conto? Così come Christian, sembrerebbe che Albe abbia avuto da sempre questa passione per il canto, ma vi siete mai chiesti che scuola ha fatto? Non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto, di che cosa parliamo.

Che scuola ha fatto Albe, il cantante di Amici 21?

Da quanto si apprende da Novella 2000, sembrerebbe che il giovanissimo Albe abbia da sempre avuto la passione per la musica. Non solo, infatti, da piccolissimo ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte, ma anche di canto. Come si suol dire, però? “Prima il dovere e poi il piacere!”. Sembrerebbe proprio che Albe abbia rispettato alla grande questo detto. Prima di dedicarsi alla sua più grande passione, si legge che non ha affatto tralasciato lo studio. E così, dopo aver conseguito il diploma, ha scelto di iscriversi all’università.

Su Novella 2000, infatti, si legge che il giovane Albe sia attualmente uno studente di Economia e Commercio presso l’università di Cremona. Non sappiamo quanti esami gli manchino per il titolo finale, ma ciò che conta sapere è che il giovane sappia già cosa fare da grande.

Immaginavate questo retroscena sul suo conto?